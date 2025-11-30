الأحد 2025-11-30 06:45 م

وزير الاستثمار: نعمل على تهيئة مناخ جاذب للمستثمرين في الأردن

جانب من الاجتماع
الأحد، 30-11-2025 05:23 م
الوكيل الإخباري- أكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة أن الأردن يعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب لتعزيز ثقة المستثمرين بالإجراءات وتشجعهم على الاستثمار في الأردن.اضافة اعلان


وقال أبو غزالة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن نهج الحكومة يقوم على تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، لافتا إلى أن المشاريع والاستثمارات ستنعكس بدورها على حياة المواطنين.

وأضاف أن النمو الاقتصادي يقوم على الاستثمار، وأن تعزيز ثقة المستثمرين بالأردن سيعزز الاستثمارات الأجنبية.

وأشار أبو غزالة إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام الحالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبيّن أن الأردن يمتلك ميزة في المناطق التنموية من خلال منح المستثمرين الأجانب حوافز تشجيعية وتشريعات ثابتة من أجل تعزيز الاستثمارات والحفاظ عليها.
 
 


