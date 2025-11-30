وزير الاستثمار: نعمل على تهيئة مناخ جاذب للمستثمرين في الأردن

وقال أبو غزالة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن نهج الحكومة يقوم على تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، لافتا إلى أن المشاريع والاستثمارات ستنعكس بدورها على حياة المواطنين.
وأضاف أن النمو الاقتصادي يقوم على الاستثمار، وأن تعزيز ثقة المستثمرين بالأردن سيعزز الاستثمارات الأجنبية.
وأشار أبو غزالة إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام الحالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وبيّن أن الأردن يمتلك ميزة في المناطق التنموية من خلال منح المستثمرين الأجانب حوافز تشجيعية وتشريعات ثابتة من أجل تعزيز الاستثمارات والحفاظ عليها.
