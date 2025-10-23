جمعية البيئة تخرّج المشاركين في الدبلوم المتخصص بتقييم الأثر البيئي

الوكيل الإخباري- خرجت جمعية البيئة الأردنية اليوم الخميس، المشاركين في برنامج الدبلوم المتخصص في تقييم الأثر البيئي، وذلك برعاية مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بشؤون البيئة والتنمية المستدامة.

اضافة اعلان



وأكد فريحات، أن الاهتمام بتقييم الأثر البيئي أصبح ضرورة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن دائرة الإحصاءات العامة تولي أهمية كبيرة للبيانات والمؤشرات البيئية التي تدعم متخذي القرار وتعزز من تكامل العمل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.



وبيّن، أن تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية يعزز الجهود الوطنية لرفع كفاءة العاملين في الشأن البيئي، ويسهم في رصد وتحليل الآثار البيئية الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة.



من جانبها، قالت المستشارة والناطق الإعلامي باسم جمعية البيئة الأردنية نادية العنانزة، أن الجمعية تولي اهتماماً خاصاً بموضوع تقييم الأثر البيئي، وتسعى من خلال شراكاتها مع الجهات الحكومية والأكاديمية إلى نشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة الاستدامة بين العاملين في مختلف القطاعات، مشيدة بدور دائرة الإحصاءات العامة ومؤكدة استمرارية التعاون في مجالات التدريب والمحاضرات التوعوية.



وقدّم المدير التنفيذي للجمعية معن نصايرة شرحاً حول الدورة ومحاورها، مبيناً أنها هدفت إلى تحسين تصميم المشاريع وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وتحديد التأثيرات البيئية الرئيسة ومنع أي ضرر محتمل على عناصر البيئة المختلفة.