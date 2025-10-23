جمعية البيئة تخرّج المشاركين في الدبلوم المتخصص بتقييم الأثر البيئي

وأكد فريحات، أن الاهتمام بتقييم الأثر البيئي أصبح ضرورة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن دائرة الإحصاءات العامة تولي أهمية كبيرة للبيانات والمؤشرات البيئية التي تدعم متخذي القرار وتعزز من تكامل العمل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
وبيّن، أن تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية يعزز الجهود الوطنية لرفع كفاءة العاملين في الشأن البيئي، ويسهم في رصد وتحليل الآثار البيئية الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
من جانبها، قالت المستشارة والناطق الإعلامي باسم جمعية البيئة الأردنية نادية العنانزة، أن الجمعية تولي اهتماماً خاصاً بموضوع تقييم الأثر البيئي، وتسعى من خلال شراكاتها مع الجهات الحكومية والأكاديمية إلى نشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة الاستدامة بين العاملين في مختلف القطاعات، مشيدة بدور دائرة الإحصاءات العامة ومؤكدة استمرارية التعاون في مجالات التدريب والمحاضرات التوعوية.
وقدّم المدير التنفيذي للجمعية معن نصايرة شرحاً حول الدورة ومحاورها، مبيناً أنها هدفت إلى تحسين تصميم المشاريع وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وتحديد التأثيرات البيئية الرئيسة ومنع أي ضرر محتمل على عناصر البيئة المختلفة.
وأشار عدد من المشاركين إلى أن البرنامج أسهم في تعزيز معارفهم ومهاراتهم العملية في مجال تقييم الأثر البيئي، مؤكدين أهمية استمرار عقد مثل هذه البرامج المتخصصة التي تواكب التطورات الحديثة في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.
-
أخبار متعلقة
-
أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يستقبل وفدًا من منظمة "هيومن أبيل"
-
مجتمعون يتوافقون على إجراءات وقف معاناة المواطنين من حوادث السير على طريق البترول
-
الأميرة بسمة بنت علي تمثّل الأردن بالمنتدى العالمي للأغذية 2025 في روما
-
غرفة صناعة إربد و"اليرموك" تبحثان سبل التعاون لخدمة القطاع الصناعي
-
ولي العهد يرعى حفل ختام بطولة كأس العرب للهجن ومهرجان الأردن لسباقات الهجن والشعر النبطي
-
بيان أمني هام بخصوص قضية سرقة 5 مليون درهم
-
فريق البحث والإنقاذ الأردني يحافظ على تصنيفه الدولي “الثقيل”
-
الهاشمية تستعد لاستضافة مؤتمر المجلس الإقليمي للاعبي الأولمبياد