الخميس 2025-10-23 04:57 م
 

وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الكويتي تعزيز التعاون

وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الكويتي تعزيز التعاون
وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الكويتي تعزيز التعاون
 
الخميس، 23-10-2025 04:34 م
الوكيل الإخباري-  التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، اليوم الخميس، السفير الكويتي في الأردن، حمد راشد المري.اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الجانبين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل الخبرات الأكاديمية، وتبادل الطلبة، وتوسيع آفاق التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية.

وأكد محافظة خلال اللقاء، حرص الوزارة على استقطاب المزيد من الطلبة الكويتيين للدراسة في الجامعات الأردنية، والعمل على تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجههم للالتحاق بالجامعات الأردنية.

يشار إلى أن هناك نحو 2700 طالب وطالبة من دولة الكويت الشقيقة يدرسون حاليا في مختلف مؤسسات التعليم العالي الأردنية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الطاقة والمعادن تتابع ميدانياً جاهزية المحطات وتؤكد: خدمة المواطن أولوية

أخبار محلية الطاقة والمعادن تتابع ميدانياً جاهزية المحطات وتؤكد: خدمة المواطن أولوية

رؤساء الكتل النيابية يبحثون تعزيز التنسيق والتعاون

شؤون برلمانية رؤساء الكتل النيابية يبحثون تعزيز التنسيق والتعاون

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الكويتي تعزيز التعاون

أخبار محلية وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الكويتي تعزيز التعاون

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية "المجلس التمريضي" يشارك بمؤتمر صحي في السعودية

اختتام عدد من دورات مكافحة وفض الشغب بقيادة الشرطة العسكرية

أخبار محلية اختتام عدد من دورات مكافحة وفض الشغب بقيادة الشرطة العسكرية

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية "الأمانة" تطلق نظامي الخدمة الذاتية والحضور والانصراف الإلكتروني

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة السعيدات

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة السعيدات



 
 





الأكثر مشاهدة