وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الكويتي تعزيز التعاون

04:34 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/751099 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، اليوم الخميس، السفير الكويتي في الأردن، حمد راشد المري. اضافة اعلان





وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الجانبين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل الخبرات الأكاديمية، وتبادل الطلبة، وتوسيع آفاق التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية.



وأكد محافظة خلال اللقاء، حرص الوزارة على استقطاب المزيد من الطلبة الكويتيين للدراسة في الجامعات الأردنية، والعمل على تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجههم للالتحاق بالجامعات الأردنية.



يشار إلى أن هناك نحو 2700 طالب وطالبة من دولة الكويت الشقيقة يدرسون حاليا في مختلف مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

