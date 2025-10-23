وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الكويتي تعزيز التعاون

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الجانبين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل الخبرات الأكاديمية، وتبادل الطلبة، وتوسيع آفاق التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية.
وأكد محافظة خلال اللقاء، حرص الوزارة على استقطاب المزيد من الطلبة الكويتيين للدراسة في الجامعات الأردنية، والعمل على تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجههم للالتحاق بالجامعات الأردنية.
يشار إلى أن هناك نحو 2700 طالب وطالبة من دولة الكويت الشقيقة يدرسون حاليا في مختلف مؤسسات التعليم العالي الأردنية.
-
أخبار متعلقة
-
الطاقة والمعادن تتابع ميدانياً جاهزية المحطات وتؤكد: خدمة المواطن أولوية
-
بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية
-
"المجلس التمريضي" يشارك بمؤتمر صحي في السعودية
-
اختتام عدد من دورات مكافحة وفض الشغب بقيادة الشرطة العسكرية
-
"الأمانة" تطلق نظامي الخدمة الذاتية والحضور والانصراف الإلكتروني
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة السعيدات
-
تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين اعتبارا من الأحد المقبل
-
الأمن العام يواصل حملته لتفقد جاهزية المركبات لفصل الشتاء