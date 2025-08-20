وزير الخارجية الروسي يكشف عن منح الأردن 1500 منحة دراسية

01:47 م

الوكيل الإخباري- كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، عن منح بلاده للأردنيين 1500 منحة دراسية.





وأبدى لافروف خلال مؤتمر صحفي في العاصمة موسكو جمعه مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، رغبة بلاده بتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية مع الأردن، مؤكدا ضرورة تفعيل العلاقات المشتركة.