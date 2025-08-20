وزير الخارجية الروسي يكشف عن منح الأردن 1500 منحة دراسية

وأبدى لافروف خلال مؤتمر صحفي في العاصمة موسكو جمعه مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، رغبة بلاده بتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية مع الأردن، مؤكدا ضرورة تفعيل العلاقات المشتركة.
