الأربعاء 2025-08-20 03:33 م
 

وزير الخارجية الروسي يكشف عن منح الأردن 1500 منحة دراسية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
 
الأربعاء، 20-08-2025 01:47 م
الوكيل الإخباري-   كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، عن منح بلاده للأردنيين 1500 منحة دراسية.اضافة اعلان


وأبدى لافروف خلال مؤتمر صحفي في العاصمة موسكو جمعه مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، رغبة بلاده بتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية مع الأردن، مؤكدا ضرورة تفعيل العلاقات المشتركة.
 
 
