وزير الزراعة: تعويض المزارعين عن خسائرهم في حالات الجفاف والسيول والعواصف والثلوج

الوكيل الإخباري- كشف وزير الزراعة صائب الخريسات حالات تعويض المزارعين عن الأضرار التي تعرضوا لها من خلال صندوق المخاطر الزراعية. اضافة اعلان





وقال الخريسات خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن صندق المخاطر يعوض المزارعين في حالات معينة تشمل الجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والعواصف والسيول.



وأضاف أن الوزارة تضع خطط استباقية للحد من الخسائر التي يتعرض لها المزارعين بسبب الآثار الناجمة عن الجفاف خلال الحصاد المائي وتوجيه المزارعين من خلال الارشادات عبر مديريات الزراعة.



وأشار الخريسات إلى أن الوزارة عملت على فتح أسواق تصديرية جديدة للخضار والفواكه الأردنية من بينها أسواق السعودية ولبنان.

