وزير الصحة: ماضون في تحديث القطاع الصحي وفق المعايير الدولية

الأحد، 30-11-2025 05:58 م
الوكيل الإخباري-   ناقش اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة مقررها عامر الحديدي، مع وزير الصحة إبراهيم البدور، أبرز محاور استراتيجية الوزارة وخططها المستقبلية.اضافة اعلان


وقال الحديدي إن الاجتماع يهدف إلى الاطلاع على محاور استراتيجية الوزارة والسياسات المتبعة ومدى مواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي، إضافةً لمناقشة خطة الوزارة لتحديث القطاع الصحي بما يتماشى مع المعايير الصحية الدولية.

من جانبه، قدم البدور عرضًا شاملًا لأبرز محاور الخطة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى بشكل مستمر لتحديث القطاع الصحي في المملكة بما يتماشى مع المعايير الدولية لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.

كما أكد أن الوزارة ملتزمة بتطوير المنظومة الصحية بما يعزز من صحة الفرد والمجتمع ويحقق العدالة في الوصول إلى الخدمات الصحية.

وأضاف البدور أن الوزارة تعمل على مواءمة استراتيجياتها مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، ويشمل ذلك أتمتة الخدمات الصحية وتطوير المنشآت والمرافق الطبية.
 
 


