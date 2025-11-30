وزير الصحة: ماضون في تحديث القطاع الصحي وفق المعايير الدولية

وقال الحديدي إن الاجتماع يهدف إلى الاطلاع على محاور استراتيجية الوزارة والسياسات المتبعة ومدى مواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي، إضافةً لمناقشة خطة الوزارة لتحديث القطاع الصحي بما يتماشى مع المعايير الصحية الدولية.
من جانبه، قدم البدور عرضًا شاملًا لأبرز محاور الخطة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى بشكل مستمر لتحديث القطاع الصحي في المملكة بما يتماشى مع المعايير الدولية لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
كما أكد أن الوزارة ملتزمة بتطوير المنظومة الصحية بما يعزز من صحة الفرد والمجتمع ويحقق العدالة في الوصول إلى الخدمات الصحية.
وأضاف البدور أن الوزارة تعمل على مواءمة استراتيجياتها مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، ويشمل ذلك أتمتة الخدمات الصحية وتطوير المنشآت والمرافق الطبية.
-
أخبار متعلقة
-
الملكية لشؤون القدس تعقد لقاء في جرش
-
الإحصاءات: انخفاض البطالة لإجمالي السكان إلى 16.2% في الربع الثالث 2025
-
وزير الاستثمار: نعمل على تهيئة مناخ جاذب للمستثمرين في الأردن
-
الزميل الصحفي عبدالرزاق ابوهزيم في ذمة الله
-
الأمن العام: إلقاء القبض على مجموعة جرمية امتهنت الاتجار بالبشر باستغلال عاملات المنازل الهاربات
-
العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للنائب الخشمان
-
تنقلات في وزارة الداخلية - أسماء
-
العيسوي: الديوان الملكي كما أراده الملك بيت وملاذ لجميع الأردنيين