وزير الطاقة: إعفاء المشترك من رسوم إعادة التيار الكهربائي بعد الفصل الأول ولا توجه لزيادة الرسوم عن ثلاثة دنانير

وقال الخرابشة خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن إعادة التيار الكهربائي معفاة من الرسوم في حال الفصل الأول، وفي حال تكرر الفصل أكثر من مرة سيكون رسم إعادته ثلاثة دنانير مهما بلغ عدد مرات الفصل ولن يتم زيادته.
وأضاف أن رسم إعادة التيار الكهربائي بعد الفصل هو لحث المشتركين على الالتزام بمواعيد سداد فواتير الكهرباء.
وأشار الخرابشة إلى أن فصل التيار الكهربائي يكون بعد مدة 60 يوما في حال كانت الفاتورة الشهرية أقل من 75 دينارا، وخلال 30 يوما إذا كانت كلفتها أكثر من 75 دينارا.
وبيّن أن نسبة استبدال العدادات التقليدية إلى عدادات ذكية تجاوزت 90%، وهناك سعي لاستبدال كافة العدادات التقليدية.
