الإثنين 2025-12-01 02:16 م

وزير الطاقة: إعفاء المشترك من رسوم إعادة التيار الكهربائي بعد الفصل الأول ولا توجه لزيادة الرسوم عن ثلاثة دنانير

ت
أرشيفية
الإثنين، 01-12-2025 01:10 م
الوكيل الإخباري-   نفى وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أي زيادة على رسوم إعادة التيار الكهربائي التي تبلغ قيمتها ثلاثة دنانير.اضافة اعلان


وقال الخرابشة خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن إعادة التيار الكهربائي معفاة من الرسوم في حال الفصل الأول، وفي حال تكرر الفصل أكثر من مرة سيكون رسم إعادته ثلاثة دنانير مهما بلغ عدد مرات الفصل ولن يتم زيادته.

وأضاف أن رسم إعادة التيار الكهربائي بعد الفصل هو لحث المشتركين على الالتزام بمواعيد سداد فواتير الكهرباء.

وأشار الخرابشة إلى أن فصل التيار الكهربائي يكون بعد مدة 60 يوما في حال كانت الفاتورة الشهرية أقل من 75 دينارا، وخلال 30 يوما إذا كانت كلفتها أكثر من 75 دينارا.

وبيّن أن نسبة استبدال العدادات التقليدية إلى عدادات ذكية تجاوزت 90%، وهناك سعي لاستبدال كافة العدادات التقليدية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

8

تكنولوجيا كيف تحذف آثار التصفح المتخفي وتحافظ على خصوصيتك الرقمية؟

زار وزير الداخلية مازن الفراية، يرافقه مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الاثنين، إدارة حماية الأسرة والأحداث، حيث اطّلعا على أبرز الجهود التي تبذلها الإدارة في التعامل مع الق

أخبار محلية وزير الداخلية ومدير الأمن العام يزوران إدارة حماية الأسرة والأحداث

قف

طب وصحة هذه الأوقات الأنسب لشرب الماء خلال اليوم... تعرف عليها

يحل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يواجه ضغوطا سياسية وعسكرية متزايدة، ضيفا على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الاثنين، غداة إبداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاؤله بشأن خطته لإنها

عربي ودولي زيلينسكي يلتقي ماكرون الاثنين وترامب متفائل بشأن خطة السلام مع روسيا

ت

أخبار محلية وزير الطاقة: استيراد 200 ألف أسطوانة غاز بلاستيكية عن طريق احدى الشركات

البنك العربي

أخبار الشركات البنك العربي يُحدّث منصة الشركات الرقمية ويطلق تطبيقها الجديد

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية توقيف مدير سابق لجمعية مساعدات

7

طب وصحة كم من الوقت يبقى النيكوتين في جسمك؟



 
 





الأكثر مشاهدة