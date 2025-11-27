الخميس 2025-11-27 02:22 م

وزير المياه يطلع على مأخذ الناقل الوطني الجديد

أطلع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اليوم الخميس ٢٧ تشرين ثاني ٢٠٢٥ يرافقه مدير مشروع الناقل الوطني المهندس صدام خليفات ومسؤول تمويل مشاريع جاهزية شبكات البنية التحتية اياد القصير خلال جولة
جانب من الجولة
الخميس، 27-11-2025 01:30 م

الوكيل الإخباري-  أطلع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اليوم الخميس ٢٧ تشرين ثاني ٢٠٢٥ يرافقه مدير مشروع الناقل الوطني المهندس صدام خليفات ومسؤول تمويل مشاريع جاهزية شبكات البنية التحتية اياد القصير خلال جولة ميدانية في محافظة العقبة على مأخذ مشروع الناقل الوطني الجديد الذي بهدف الى توفير كلفة المشروع ضمن جهود الحكومة للإسراع بتنفيذ احد اهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية الحيوية وتنفيذا لخطة التحديث الاقتصادي لتوفير و تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويًا من خليج العقبة .

واشرف الوزير ومرافقيه خلال الزيارة على أعمال فحص المأخذ(NDT) لمحطة التحلية المقترحة ومناقشة النتائج مع الشركة (مقاول المحطة ) كما تضمنت الزيارة مناقشة الترتيبات مع محطة العقبة الحرارية والتنسيق مع منطقة العقبة الاقتصادية بخصوص الأمور العالقة، وتسريع وتيرة العمل مع كافة الجهات صاحبة العلاقة.

اضافة اعلان


واكد وزير المياه والري ان وزارته تسابق الزمن لضمان بدء تنفيذ المشروع على ارض الواقع في الوقت المحدد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية رئيس ديوان المحاسبة: لا نتدخل في إجراءات التعيين بالحكومة

بمشاركة أكثر من 1,300 شاب وشابة

أخبار الشركات منصّة زين للإبداع تنظّم 40 جلسة ريادية خلال أسبوع الريادة العالمي 2025

برعاية الأميرة سمية بنت الحسن منذ 2009… الأردن يختتم أسبوع الريادة العالمي 2025 تحت شعار "معًا نبني"

أخبار الشركات برعاية الأميرة سمية بنت الحسن منذ 2009… الأردن يختتم أسبوع الريادة العالمي 2025 تحت شعار "معًا نبني"

قل

منوعات مقتل فتاة أمريكية في هجوم كلاب ترعاها بالمنزل

قالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت صحفيا ومصورا في مدينة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة. ويشن جيش الاحتلال منذ أمس عملية عسكرية في محافظة طوباس حيث اعتقلت عشرات الفلسطينيين

فلسطين قوات الاحتلال تعتقل صحفيا ومصورا بمدينة طوباس

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب جنين

فلسطين استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب جنين

طلبة مدارس - ارشيفية

أخبار محلية وزير التربية : على هؤلاء الطلاب التزام منازلهم

أطلع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اليوم الخميس ٢٧ تشرين ثاني ٢٠٢٥ يرافقه مدير مشروع الناقل الوطني المهندس صدام خليفات ومسؤول تمويل مشاريع جاهزية شبكات البنية التحتية اياد القصير خلال جولة

أخبار محلية وزير المياه يطلع على مأخذ الناقل الوطني الجديد



 
 





الأكثر مشاهدة