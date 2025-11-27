وزير المياه يطلع على مأخذ الناقل الوطني الجديد

واشرف الوزير ومرافقيه خلال الزيارة على أعمال فحص المأخذ(NDT) لمحطة التحلية المقترحة ومناقشة النتائج مع الشركة (مقاول المحطة ) كما تضمنت الزيارة مناقشة الترتيبات مع محطة العقبة الحرارية والتنسيق مع منطقة العقبة الاقتصادية بخصوص الأمور العالقة، وتسريع وتيرة العمل مع كافة الجهات صاحبة العلاقة.
واكد وزير المياه والري ان وزارته تسابق الزمن لضمان بدء تنفيذ المشروع على ارض الواقع في الوقت المحدد.
-
أخبار متعلقة
-
وزير التربية : على هؤلاء الطلاب التزام منازلهم
-
رئيس ديوان المحاسبة: لم نقم بتعيين أي موظف بالديوان منذ عامين ونصف
-
إنجازات رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الربع الثالث
-
وزارة الثقافة: توجه لتعميم مشروع الشوارع الثقافية على كافة ألوية المملكة
-
مستشفى الأمير حمزة يحتفي بفوز إحدى كوادره بجائزة دولية مرموقة في مجال الأشعة
-
وفد من جامعة بابل العراقية يزور المجلس التمريضي الأردني
-
وزير الثقافة: نعمل على توثيق السردية الأردنية وتصميم جداريات تعزز الهوية الأردنية وتوثق التاريخ
-
الحملة الأردنية توزّع 1600 طرد كسوة شتوية للأطفال ضمن حملة الشتاء في غزة