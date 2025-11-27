وزير المياه يطلع على مأخذ الناقل الوطني الجديد

الوكيل الإخباري- أطلع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اليوم الخميس ٢٧ تشرين ثاني ٢٠٢٥ يرافقه مدير مشروع الناقل الوطني المهندس صدام خليفات ومسؤول تمويل مشاريع جاهزية شبكات البنية التحتية اياد القصير خلال جولة ميدانية في محافظة العقبة على مأخذ مشروع الناقل الوطني الجديد الذي بهدف الى توفير كلفة المشروع ضمن جهود الحكومة للإسراع بتنفيذ احد اهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية الحيوية وتنفيذا لخطة التحديث الاقتصادي لتوفير و تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويًا من خليج العقبة .



واشرف الوزير ومرافقيه خلال الزيارة على أعمال فحص المأخذ(NDT) لمحطة التحلية المقترحة ومناقشة النتائج مع الشركة (مقاول المحطة ) كما تضمنت الزيارة مناقشة الترتيبات مع محطة العقبة الحرارية والتنسيق مع منطقة العقبة الاقتصادية بخصوص الأمور العالقة، وتسريع وتيرة العمل مع كافة الجهات صاحبة العلاقة.

