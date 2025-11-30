وزير النقل: 40-50 ألف مركبة تعمل على تطبيقات النقل الذكي

وقال القطامين خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن حجم استيعاب تراخيص السوق المحلي يبلغ 10 آلاف مركبة.
وأضاف أن التعليمات الناظمة للنقل بالتطبيقات الذكية ستصدر في العدد الجديد للجريدة الرسمية الذي سيصدر يوم غدٍ الاثنين.
وأشار القطامين إلى وجود توجه لإنشاء قطار خفيف لنقل الطلاب من محافظة الزرقاء إلى منطقة المحطة في العاصمة عمّان.
