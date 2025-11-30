وزير النقل: 70 ألف مركبة مخالفة تعمل على تطبيقات النقل الذكي

وقال القطامين خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن حجم استيعاب تراخيص السوق المحلي يبلغ 10 آلاف مركبة.
وأضاف أن التعليمات الناظمة للنقل بالتطبيقات الذكية ستصدر في العدد الجديد للجريدة الرسمية الذي سيصدر يوم غدٍ الاثنين.
وأشار القطامين إلى وجود توجه لإنشاء قطار خفيف لنقل الطلاب من محافظة الزرقاء إلى منطقة المحطة في العاصمة عمّان.
-
أخبار متعلقة
-
مدير هيئة النقل البري: توجه لإعادة تفعيل صندوق دعم النقل العام
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
الاعلان عن منح جامعية لأبناء متقاعدي الضَّمان
-
مدير الدوريات الخارجية يكرّم طاقم دوريتين من الشرطة النسائية
-
وزير الأوقاف: جلالة الملك يقود جهود الحفاظ على المسجد الأقصى وصد الاعتداءات عليه
-
هيئة تنظيم الطيران المدني تمنح الترخيص لمطار مدينة عمّان
-
الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة توعوية موجهة للأطفال والأهالي
-
وزير الأوقاف: 7650 مسجدا في الأردن 4997 منها تقام فيها صلاة الجمعة