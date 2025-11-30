الأحد 2025-11-30 03:24 م

وزير النقل: 70 ألف مركبة مخالفة تعمل على تطبيقات النقل الذكي

جانب من الاجتماع
الأحد، 30-11-2025 02:55 م
الوكيل الإخباري- كشف وزير النقل الدكتور نضال القطامين عن وجود 70 ألف مركبة تعمل بشكل مخالف على تطبيقات النقل الذكي في الأردن.


وقال القطامين خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن حجم استيعاب تراخيص السوق المحلي يبلغ 10 آلاف مركبة.

وأضاف أن التعليمات الناظمة للنقل بالتطبيقات الذكية ستصدر في العدد الجديد للجريدة الرسمية الذي سيصدر يوم غدٍ الاثنين.

وأشار القطامين إلى وجود توجه لإنشاء قطار خفيف لنقل الطلاب من محافظة الزرقاء إلى منطقة المحطة في العاصمة عمّان.
 
 


