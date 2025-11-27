وفد من جامعة بابل العراقية يزور المجلس التمريضي الأردني

الوكيل الإخباري- استقبل المجلس التمريضي الأردني، أمس الأربعاء، وفدا من جامعة بابل في العراق برئاسة عميد كلية التمريض الدكتور خميس بندر ونائب العميد الدكتورة نهاد الدوري، ومدير الجمعية العربية لكليات التمريض رائد علي.

وكان في استقبال الوفد الأمين العام للمجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة، ومستشارة المجلس للشؤون الفنية الدكتورة منى النسور.