وفد من جامعة بابل العراقية يزور المجلس التمريضي الأردني

وكان في استقبال الوفد الأمين العام للمجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة، ومستشارة المجلس للشؤون الفنية الدكتورة منى النسور.
وقال المجلس في بيان اليوم الخميس، إن الزيارة هدفت إلى بحث سبل التعاون المشترك في مجالات التعليم والتدريب التمريضي وتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية، بما يسهم بتطوير الكوادر التمريضية وتعزيز كفاءتها العلمية والسريرية.
