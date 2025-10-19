وقف ضخ المياه لمناطق في عمّان والبلقاء - أسماء

وقالت الشركة في بيان صحافي إن أعمال الصيانة الطارئة ، ستبدأ من صباح يوم غد الأثنين الموافق 20-10 لغاية صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 – 10 ، حيث ستتأثر بعض المناطق لحين استكمال اعمال الصيانة
• محافظة العاصمة
(الجبيهة، ضاحية الرشيد، أجزاء من الكرسي والجندويل، قرى بدر ووادي السير، دابوق، دير غبار، أم أذينة، الرابية، أم السماق، الشميساني، المدينة الرياضية، عرجان)
• قصبة السلط وضواحيها :
البلد ، الخندق ، المهندسين السفلي ،
الديره ، جلعد ، سلعوف ، الحديب العالي ، السوسنه ، الرميمين ، ام جوزه
سيحان / عرقوب الراشد ميسره
• لواء عين الباشا:
مخيم البقعه ، الكرامه
عين الباشا ، ام صفاتين والخرشا
مو بص ، المنطقه المنخفضه
سلحوب ،
السليحي السفلي ،
• لواء الفحيص وماحص:
(الحمر+الهاشمية)،منطقة دوار البكالوريا ، ام النعاج،، ، ام عليا، ام عبيا ، حي مسجد الفاروق، حي النادي السفلي ) .
-
