وقف ضخ المياه لمناطق في عمّان والبلقاء - أسماء

الوكيل الإخباري- قالت شركة مياه الأردن "مياهنا" إنها ستوقف ضخ المياه لمناطق محددة في محافظتي العاصمة عمان والبلقاء ، ولمدة 24 ساعة بسبب أعمال صيانة طارئة على احد الخطوط الناقلة الرئيسية التابعة لمنظومة محطة زي اضافة لأعمال صيانة اخرى، صباح الغد الاثنين، داعية جميع المواطنين تفهم مثل هذه الظروف الخارجة عن ارادتها.

وقالت الشركة في بيان صحافي إن أعمال الصيانة الطارئة ، ستبدأ من صباح يوم غد الأثنين الموافق 20-10 لغاية صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 – 10 ، حيث ستتأثر بعض المناطق لحين استكمال اعمال الصيانة

وهي على النحو التالي :



•⁠ ⁠محافظة العاصمة

(الجبيهة، ضاحية الرشيد، أجزاء من الكرسي والجندويل، قرى بدر ووادي السير، دابوق، دير غبار، أم أذينة، الرابية، أم السماق، الشميساني، المدينة الرياضية، عرجان)

•⁠ ⁠* محافظة البلقاء

•⁠ ⁠قصبة السلط وضواحيها :

البلد ، الخندق ، المهندسين السفلي ،

الديره ، جلعد ، سلعوف ، الحديب العالي ، السوسنه ، الرميمين ، ام جوزه

سيحان / عرقوب الراشد ميسره

•⁠ ⁠لواء عين الباشا:

مخيم البقعه ، الكرامه

عين الباشا ، ام صفاتين والخرشا

مو بص ، المنطقه المنخفضه

سلحوب ،

السليحي السفلي ،