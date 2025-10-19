الأحد 2025-10-19 01:18 م
 

وقف ضخ المياه لمناطق في عمّان والبلقاء - أسماء

وقف ضخ المياه
تعبيرية
 
الأحد، 19-10-2025 12:04 م

الوكيل الإخباري-   قالت شركة مياه الأردن "مياهنا" إنها ستوقف ضخ المياه لمناطق محددة في محافظتي العاصمة عمان والبلقاء ، ولمدة 24 ساعة بسبب أعمال صيانة طارئة على احد الخطوط الناقلة الرئيسية التابعة لمنظومة محطة زي اضافة لأعمال صيانة اخرى، صباح الغد الاثنين، داعية جميع المواطنين تفهم مثل هذه الظروف الخارجة عن ارادتها.

اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان صحافي إن أعمال الصيانة الطارئة ، ستبدأ من صباح يوم غد الأثنين الموافق 20-10 لغاية صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 – 10 ، حيث ستتأثر بعض المناطق لحين استكمال اعمال الصيانة

وهي على النحو التالي :


•⁠ ⁠محافظة العاصمة
(الجبيهة، ضاحية الرشيد، أجزاء من الكرسي والجندويل، قرى بدر ووادي السير، دابوق، دير غبار، أم أذينة، الرابية، أم السماق، الشميساني، المدينة الرياضية، عرجان)

 

•⁠ ⁠* محافظة البلقاء
•⁠ ⁠قصبة السلط وضواحيها :
البلد ، الخندق ، المهندسين السفلي ،
الديره ، جلعد ، سلعوف ، الحديب العالي ، السوسنه ، الرميمين ، ام جوزه
سيحان / عرقوب الراشد ميسره
•⁠ ⁠لواء عين الباشا:
مخيم البقعه ، الكرامه
عين الباشا ، ام صفاتين والخرشا
مو بص ، المنطقه المنخفضه
سلحوب ،
السليحي السفلي ،


•⁠ ⁠لواء الفحيص وماحص:
(الحمر+الهاشمية)،منطقة دوار البكالوريا ، ام النعاج،، ، ام عليا، ام عبيا ، حي مسجد الفاروق، حي النادي السفلي ) .

 
 
gnews

أحدث الأخبار

gyui

أخبار الشركات بيئة العمل العادلة: الأساس الاستراتيجي لمستقبل مستدام

ةة

فن ومشاهير "باع جميع ممتلكاته وغادر تركيا".. بوراك أوزجيفيت يحسم الجدل

خ0

فن ومشاهير بعد 30 عاما… مفاجأة غير متوقعة عن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"

ع

فن ومشاهير حدث نادر يجمع عمرو دياب وراغب علامة (فيديو)

جانب من الاعتداء

خاص بالوكيل طالب يتعرض للتنمر والضرب داخل مدرسة في مأدبا ومطالبات بمحاسبة المعتدين

ل

فن ومشاهير للمرة الثانية.. إصابة الملحن المصري مصطفى جاد بقطع في وتر أكيليس

لا

فن ومشاهير ليلى فريد.. فنانة مصرية شابة تدخل غينيس بعد مشاركتها في افتتاح الجونة

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من تشرين الأول الحالي، مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الأول من ذات الشهر، بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة الم

اقتصاد محلي الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا



 
 





الأكثر مشاهدة