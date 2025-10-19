ولي العهد ورئيس وزراء سلوفينيا: ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة دون توقف

وأكد سمو ولي العهد ورئيس الوزراء السلوفيني حرصهما على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
ولفت سموه إلى أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين حكومتي الأردن وسلوفينيا في مجال التحول الرقمي، مشيرا إلى ضرورة مواصلة توسيع التعاون في مختلف القطاعات.
كما أكد سمو ولي العهد دور سلوفينيا المهم في دعم جهود السلام ضمن إطار الاتحاد الأوروبي، لا سيما خلال ترؤسها مجلس الأمن ابتداء من كانون الأول المقبل.
وبالحديث عن الأوضاع في غزة، شدد سموه ورئيس الوزراء السلوفيني على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع مراحله وإنهاء الحرب، لافتين إلى أهمية جهود الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا التي أفضت إلى الاتفاق.
واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة دون توقف.
وتناول اللقاء الأوضاع في سوريا وضرورة الحفاظ على وحدتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء السلوفيني تطابق وجهات النظر بين بلاده والمملكة في دعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين.
وشدد غولوب على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الضفة الغربية، مشيرا إلى أهمية دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك علاء البطاينة، والسفير الأردني غير المقيم في سلوفينيا محمد هنداوي.
