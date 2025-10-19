الأردن وسلوفينيا يوقعان مذكرة تفاهم في التحول الرقمي

11:31 م

الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفينية تانيا فايون. اضافة اعلان





ووقع الوزيران مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التحول الرقمي بين البلدين الصديقين، وإعلانًا مشتركًا للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة معززة تشمل التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي والثقافي والدفاعي.





