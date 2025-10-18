انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن السبت

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا بين المواطنين، 87.0 دينارا لغايات البيع، مقابل 83.5 دينارا لغايات الشراء.
كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 99.60 دينارا، وعيار 18 إلى 77.1 دينارا، فيما وصل سعر عيار 14 إلى 58.6 دينارا لغايات البيع لدى محلات الصياغة.
-
أخبار متعلقة
-
في التسعيرة الثالثة .. أسعار الذهب لا تتوقف عن التحليق محلياً
-
الذهب يحطم رقماً قياسياً جديداً في الأردن
-
طرح عطاء لشراء كميات من الشعير
-
قرابة 4.7 مليار دينار قيمة الحوالات عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية العام
-
تجارة الأردن : حوالات المغتربين الأردنيين داعم قوي للتنمية الاقتصادية
-
أسعار الذهب تحطم الأرقام القياسية في الأردن الخميس
-
البنك المركزي: القطاع المصرفي الأردني قادر على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة
-
500 مليون يورو في طريقها إلى الأردن كمساعدة من المجلس الأوروبي