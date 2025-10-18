السبت 2025-10-18 10:24 ص
 

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن السبت

السبت، 18-10-2025 10:16 ص

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت ، بمقدار 40 قرشاً للغرام الواحد، بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا بين المواطنين، 87.0 دينارا لغايات البيع، مقابل 83.5 دينارا لغايات الشراء.

كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 99.60 دينارا، وعيار 18 إلى 77.1 دينارا، فيما وصل سعر عيار 14 إلى 58.6 دينارا لغايات البيع لدى محلات الصياغة.

