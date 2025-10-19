الأمن العام يفتح باب التجنيد للذكور والإناث

يكون موعد تقديم الطلبات اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 20/10/2025م ولغاية نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 11/11/2025م وسيتم إيقاف تقديم الطلبات بعد انتهاء تاريخ التقديم ولن ينظر باي طلب لا يتم تقديمه الكترونياً.
وتالياً نص الإعلان الصادر عن مديرية الأمن العام والذي يتضمن كافة المعلومات والشروط والوثائق المطلوبة:
