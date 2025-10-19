الأمن العام يفتح باب التجنيد للذكور والإناث

الوكيل الإخباري- تعلن مديرية الأمن العام / إدارة شؤون الأفراد - مركز تجنيد الأمن العام-عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور والاناث لحساب مديرية الامن العام-النقص العام بالصبغة العسكرية بمهنة (مسلح) لحملة شهادة ((البكالوريوس، الدبلوم (شامل ناجح)، توجيهي ناجح فما دون ولغاية الصف العاشر الناجح)) وبمهنة ((مهندس مختلف التخصصات للذكور فقط)) وبمهنة (سائق سيارة/سائق دراجة نارية) للذكور فقط لحملة شهادة (التوجيهي الناجح فما دون ولغاية الصف العاشر الناجح).

يكون موعد تقديم الطلبات اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 20/10/2025م ولغاية نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 11/11/2025م وسيتم إيقاف تقديم الطلبات بعد انتهاء تاريخ التقديم ولن ينظر باي طلب لا يتم تقديمه الكترونياً.



وتالياً نص الإعلان الصادر عن مديرية الأمن العام والذي يتضمن كافة المعلومات والشروط والوثائق المطلوبة: