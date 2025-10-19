الأحد 2025-10-19 11:25 م
 

مهندس أردني يفوز بجائزه تحدي البحث التحويلي بالمنتدى العالمي للأغذية

ل
المهندس محمد بشير
 
الأحد، 19-10-2025 10:50 م

الوكيل الإخباري- فاز المهندس الأردني محمد مصطفى بشير، بمسابقة تحدي البحث التحويلي لسنة 2025 في المنتدى العالمي للأغذية في الفاو.

اضافة اعلان


وقالت الملحق الزراعي في السفارة الأردنية في روما الدكتور ابتهال الخريشا، إن ملخص فكرة المهندس محمد بشير تمحورت حول التحديات الكبيرة التي يواجهها مزارعو الأسماك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتمثلة في ارتفاع تكلفة الأعلاف والتلوث البيئي الناجم عن مخلفات المزارع.


وأضافت الخريشا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن الفكرة قدمت حلاً دائرياً مبتكراً يحول مخلفات المزارع السمكية والنفايات العضوية إلى موارد قيّمة، حيث يتم استخدام يرقات ذبابة الجندي الأسود التي تتغذى على هذه النفايات لتحويلها في غضون 7-10 أيام إلى وجبة بروتينية عالية الجودة بديلة لمسحوق السمك في الأعلاف، بينما يتم تحويل مخلفات التربية إلى سماد عضوي.


وبينت أن النتائج تظهر إنتاج 300 كجم من البروتين و200 كجم من السماد من كل طن من المخلفات، مع خفض حجم المخلفات بنسبة 57 بالمئة إضافة إلى تحقيق فترة استرداد للتكاليف من 6 إلى 12 شهراً، إلى جانب خفض البصمة الكربونية وحماية الحياة البحرية والحفاظ على الموارد المائية والأرضية، ما يعزز الأمن الغذائي، ويدعم التنمية الزراعية المستدامة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

استشهاد 42 فلسطينيا بنيران الاحتلال في غزة

فلسطين استشهاد 42 فلسطينيا بنيران الاحتلال في غزة

ماكرون يتعهد بإعادة المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر

عربي ودولي ماكرون يتعهد بإعادة المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر

إدارة ترامب حثت الكيان على ضبط النفس

عربي ودولي إدارة ترامب حثت الكيان على ضبط النفس

الاحتلال يعلن بدء إعادة تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

فلسطين الاحتلال يعلن بدء إعادة تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

ل

أخبار محلية مهندس أردني يفوز بجائزه تحدي البحث التحويلي بالمنتدى العالمي للأغذية

"زئير الأسود".. تمرين عسكري جديد يؤكد جاهزية القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية "زئير الأسود".. تمرين عسكري جديد يؤكد جاهزية القوات المسلحة الأردنية

ا

أخبار محلية نقيب المهندسين: نظام التخطيط والتنظيم الجديد خطوة نوعية وأكثر عدالة واستدامة

ت

فلسطين جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي بمعارك رفح



 
 





الأكثر مشاهدة