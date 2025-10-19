مهندس أردني يفوز بجائزه تحدي البحث التحويلي بالمنتدى العالمي للأغذية

الوكيل الإخباري- فاز المهندس الأردني محمد مصطفى بشير، بمسابقة تحدي البحث التحويلي لسنة 2025 في المنتدى العالمي للأغذية في الفاو.

وقالت الملحق الزراعي في السفارة الأردنية في روما الدكتور ابتهال الخريشا، إن ملخص فكرة المهندس محمد بشير تمحورت حول التحديات الكبيرة التي يواجهها مزارعو الأسماك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتمثلة في ارتفاع تكلفة الأعلاف والتلوث البيئي الناجم عن مخلفات المزارع.



وأضافت الخريشا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن الفكرة قدمت حلاً دائرياً مبتكراً يحول مخلفات المزارع السمكية والنفايات العضوية إلى موارد قيّمة، حيث يتم استخدام يرقات ذبابة الجندي الأسود التي تتغذى على هذه النفايات لتحويلها في غضون 7-10 أيام إلى وجبة بروتينية عالية الجودة بديلة لمسحوق السمك في الأعلاف، بينما يتم تحويل مخلفات التربية إلى سماد عضوي.