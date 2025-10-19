"زئير الأسود".. تمرين عسكري جديد يؤكد جاهزية القوات المسلحة الأردنية

واستمع المساعد للإدارة والقوى البشرية إلى إيجاز قدّمه قائد المنطقة العسكرية الشرقية والقائمون على التمرين حول مجرياته وأهدافه، وحجم القوات، والفرضيات التي بُني عليها، وطبيعة مسرح العمليات.
وهدف التمرين إلى رفع مستوى الكفاءة والجاهزية، وتعزيز قدرة وكفاءة وحدات اللواء، وتدريب القادة بمختلف المستويات على التخطيط للعمليات التقليدية وغير التقليدية، وكيفية التعاون المشترك بين مختلف صنوف الأسلحة والخدمات، وبما يسهم في تعزيز قدرتها وفاعليتها في مختلف الظروف العملياتية.
ويأتي التمرين ضمن الخطط التدريبية السنوية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية للوقوف على كفاءة تشكيلاتها ووحداتها العسكرية، وتعزيز الجاهزية القتالية لمواجهة مختلف التحديات المستقبلية.
-
أخبار متعلقة
-
مهندس أردني يفوز بجائزه تحدي البحث التحويلي بالمنتدى العالمي للأغذية
-
نقيب المهندسين: نظام التخطيط والتنظيم الجديد خطوة نوعية وأكثر عدالة واستدامة
-
ولي العهد ورئيس وزراء سلوفينيا: ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة دون توقف
-
بلدية جرش تقارع الكلاب الضالة من منتصف الليل وحتى الفجر
-
العودات: المجالس البلدية شريك أساس في صنع القرار وتحسين الخدمات
-
شاهد .. شكل لوحات المركبات الحكومية بعد تغييرها
-
المفرق.. عاصمة الزيتون الأردني وذاكرة الأرض الخصبة
-
الملك يؤكد لرئيس وزراء النرويج ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة