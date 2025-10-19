الأحد 2025-10-19 11:25 م
 

"زئير الأسود".. تمرين عسكري جديد يؤكد جاهزية القوات المسلحة الأردنية
 
الأحد، 19-10-2025 10:47 م
الوكيل الإخباري-  نفّذ لواء الشهيد وصفي التل الآلي/2، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشرقية، اليوم الأحد، تمريناً عسكرياً بدون قطاعات (زئير الأسود) بحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.اضافة اعلان


واستمع المساعد للإدارة والقوى البشرية إلى إيجاز قدّمه قائد المنطقة العسكرية الشرقية والقائمون على التمرين حول مجرياته وأهدافه، وحجم القوات، والفرضيات التي بُني عليها، وطبيعة مسرح العمليات.

وهدف التمرين إلى رفع مستوى الكفاءة والجاهزية، وتعزيز قدرة وكفاءة وحدات اللواء، وتدريب القادة بمختلف المستويات على التخطيط للعمليات التقليدية وغير التقليدية، وكيفية التعاون المشترك بين مختلف صنوف الأسلحة والخدمات، وبما يسهم في تعزيز قدرتها وفاعليتها في مختلف الظروف العملياتية.
ويأتي التمرين ضمن الخطط التدريبية السنوية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية للوقوف على كفاءة تشكيلاتها ووحداتها العسكرية، وتعزيز الجاهزية القتالية لمواجهة مختلف التحديات المستقبلية.
 
 
