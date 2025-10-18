السبت 2025-10-18 01:58 م
 

بعد انخفاض أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت

الوكيل الإخباري- قال نقيب أصحاب محلات الحلي والمجوهرات ربحي علّان إن سعر الذهب العالمي أغلق عند 4250 دولارًا للأونصة امس، مشيرًا إلى أن الانخفاض الأخير جاء نتيجة عمليات جني الأرباح في الأسواق العالم
الليرة
 
الوكيل الإخباري-   قال نقيب أصحاب محلات الحلي والمجوهرات ربحي علّان إن سعر الذهب العالمي أغلق عند 4250 دولارًا للأونصة امس، مشيرًا إلى أن الانخفاض الأخير جاء نتيجة عمليات جني الأرباح في الأسواق العالمية، ما انعكس على الأسعار المحلية في الأردن.

وأوضح علّان أن سعر الليرة الإنجليزية بلغ 692 دينارًا، وسعر الليرة الرشادية 605 دنانير اليوم السبت.

ولفت إلى أن الطلب جيد على الأونصات والليرات الذهبية، في حين أن الإقبال على المصاغ الذهبي لا يزال ضعيفً.

 

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا بين المواطنين، 87.0 دينارا لغايات البيع، مقابل 83.5 دينارا لغايات الشراء.

 
 
