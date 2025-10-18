بعد انخفاض أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت

وأوضح علّان أن سعر الليرة الإنجليزية بلغ 692 دينارًا، وسعر الليرة الرشادية 605 دنانير اليوم السبت.
