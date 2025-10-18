نقيب الصاغة يكشف سبب زيادة الفرق بين سعري بيع وشراء الذهب

وأوضح علّان لـ "الوكيل الإخباري" أن الفرق المعتاد سابقًا كان يبلغ نحو دينارين فقط، إلا أنه بدأ بالارتفاع تدريجيًا ليصل اليوم إلى حوالي 3 دنانير و50 قرشًا، نتيجة زيادة العمولات والتكاليف الإضافية في بلد المنشأ "الإمارات".
وأكد أن هذه التغيرات تنعكس بشكل مباشر على السوق المحلي، مشيرًا إلى أن النقابة تراقب حركة الأسعار العالمية باستمرار لضمان الشفافية وتوحيد التسعيرة، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على الأسعار الرسمية الصادرة عن النقابة عند البيع أو الشراء.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا بين المواطنين، 87.0 دينارا لغايات البيع، مقابل 83.5 دينارا لغايات الشراء.
