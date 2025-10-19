شاهد .. شكل لوحات المركبات الحكومية بعد تغييرها

الوكيل الإخباري- أكدت الحكومة أن التعديل على لوحات المركبات الذي وافق مجلس الوزراء على أسبابه الموجبة اليوم الأحد سيكون فقط على مواصفات اللوحات الحكومية ولوحات مجلسيّ النواب و الأعيان والمجلس القضائي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والهيئات الدبلوماسية.



وأكدت الحكومة أنه لا تعديل مطلقاً على مواصفات اللوحات الخاصة.



وأوضحت أن التعديل على مواصفات اللوحات المستهدفة يسمح بكتابة الجهة التي تعود إليها اللوحات باللغة العربية بالإضافة بالإضافة إلى اسم (الأردن) إلى جانب للاختصارات التي تم إقرارها سابقاً وتم تعديل لوحات المركبات بموجبها.



وفيما يلي التصميم المقترح على لوحات المركبات:

