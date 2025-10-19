الأحد 2025-10-19 09:37 م
 

شاهد .. شكل لوحات المركبات الحكومية بعد تغييرها

الأحد، 19-10-2025 09:05 م

الوكيل الإخباري- أكدت الحكومة أن التعديل على لوحات المركبات الذي وافق مجلس الوزراء على أسبابه الموجبة اليوم الأحد سيكون فقط على مواصفات اللوحات الحكومية ولوحات مجلسيّ النواب و الأعيان والمجلس القضائي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والهيئات الدبلوماسية.

وأكدت الحكومة أنه لا تعديل مطلقاً على مواصفات اللوحات الخاصة.

وأوضحت أن التعديل على مواصفات اللوحات المستهدفة يسمح بكتابة الجهة التي تعود إليها اللوحات باللغة العربية بالإضافة بالإضافة إلى اسم (الأردن) إلى جانب للاختصارات التي تم إقرارها سابقاً وتم تعديل لوحات المركبات بموجبها.

وفيما يلي التصميم المقترح على لوحات المركبات:

Image1_1020251921342468611110.jpg
Image2_1020251921342468611110.jpg
Image3_1020251921342468611110.jpg
Image4_1020251921342468611110.jpg


Image1_1020251921357525306990.jpg

 
 
