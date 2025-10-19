شاهد .. شكل لوحات المركبات الحكومية بعد تغييرها

وأكدت الحكومة أنه لا تعديل مطلقاً على مواصفات اللوحات الخاصة.
وأوضحت أن التعديل على مواصفات اللوحات المستهدفة يسمح بكتابة الجهة التي تعود إليها اللوحات باللغة العربية بالإضافة بالإضافة إلى اسم (الأردن) إلى جانب للاختصارات التي تم إقرارها سابقاً وتم تعديل لوحات المركبات بموجبها.
وفيما يلي التصميم المقترح على لوحات المركبات:
