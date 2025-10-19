فيديو.. طالب يتعرض للتنمر والضرب داخل مدرسة في مأدبا ومطالبات بمحاسبة المعتدين

الوكيل الإخباري- تلقى موقع "الوكيل الإخباري" شكوى من ولي أمر طالب يدرس في مدرسة غرناطة الثانوية للبنين في محافظة مأدبا، تفيد بتعرض ابنه لحادثة تنمر واعتداء جسدي ونفسي من قبل مجموعة من زملائه داخل الحرم المدرسي، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين.



وفي التفاصيل التي رواها ولي الأمر لـ "الوكيل الإخباري"، أوضح أن الحادثة وقعت حوالي الساعة العاشرة صباحًا خلال الاستراحة بين الحصص الدراسية، حيث قام نحو سبعة طلاب بالاعتداء على ابنه باستخدام الحزام، بالإضافة إلى توجيه ألفاظ مسيئة له. كما تم توثيق الحادثة عبر تصويرها ونشرها على تطبيق "سناب شات" ومنصات التواصل الاجتماعي، مما فاقم من الأذى النفسي الذي لحق بالطالب.



وأشار ولي الأمر إلى أن أحد من المعلمين او مدير المدرسة لم يكن متواجدًا لحظة وقوع الحادثة.



وأكد أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن تعرض ابنه لحالات تنمر مشابهة داخل المدرسة، مما دفعه لتقديم شكاوى رسمية إلى مديرية التربية والتعليم في مأدبا، ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى إدارة حماية الأسرة، دون أن يلمس استجابة حقيقية أو إجراءات رادعة تضمن سلامة ابنه وباقي الطلبة.



ونتيجة لتكرار حالات التنمر، والدور السلبي لتوثيق الاعتداء ونشره، دخل الطالب في حالة نفسية صعبة، الأمر الذي استدعى تدخلاً نفسيًا واجتماعيًا لمتابعة حالته.



وطالب ولي الأمر وزارة التربية والتعليم بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، واتخاذ خطوات فاعلة لمحاسبة المعتدين، وتطبيق الإجراءات الوقائية التي تكفل بيئة مدرسية آمنة تحترم حقوق الطلبة وتضمن حمايتهم من كافة أشكال العنف والتنمر.

