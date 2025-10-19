الأحد 2025-10-19 11:25 م
 

بلدية جرش تقارع الكلاب الضالة من منتصف الليل وحتى الفجر

أرشيفية
 
الأحد، 19-10-2025 09:43 م

الوكيل الإخباري- أشاد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات بجهود البلديات في التصدي لظاهرة الكلاب الضالة، مشيراً إلى أنه تم الإمساك بما يقارب 340 كلباً منذ انطلاق الحملة ونقلها إلى أماكن مخصصة ومجهزة بكوادر بيطرية.

وأكد خريسات خلال اجتماع اليوم الأحد في مبنى المحافظة بحضور رؤساء البلديات أهمية تكثيف الجولات الميدانية المسائية محدداً توقيتها من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتى الخامسة فجراً بهدف السيطرة على الظاهرة، والحد من مخاطرها على سلامة المواطنين.


وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلديات والمواطنين، داعياً إلى الاستماع إلى الملاحظات والشكاوى والتعامل معها بجدية ضمن إطار العمل المشترك والمسؤولية المجتمعية.


وقال رئيس لجنة بلدية جرش محمد بني ياسين إن البلديات تعمل وفق خطة متكاملة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الزراعة وأمانة عمان الكبرى خاصة في التعامل مع الحالات الخطرة كالكلاب المسعورة والمفترسة.


وأكد رؤساء البلديات خلال الاجتماع جاهزيتهم واستعدادهم الكامل لمواصلة العمل ضمن الجهود الوطنية للحد من الظاهرة، مؤكدين أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولوياتهم.

 
 
