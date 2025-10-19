البنك العربي الراعي الذهبي لماراثون عمّان 2025 في نسخته الخامسة عشرة

ويُعد ماراثون عمان من أبرز الفعاليات الرياضية السنوية على مستوى المملكة، حيث شهد هذا العام مشاركة ما يقارب 5000 متسابق من مختلف الأعمار والفئات، من عدّائين محترفين وهواة، بالإضافة الى مشاركة واسعة من الشباب والعائلات. وانطلقت فعاليات الماراثون لهذا العام بسباق الأطفال في 10 تشرين الأول، تلاه سباق البالغين في 17 تشرين الأول، ليشكّل الماراثون منصة وطنية لنشر ثقافة الرياضة، خاصة رياضة الجري، وتعزيز أسلوب حياة صحي، بالإضافة الى مساهمته في دعم وتسليط الضوء على قضايا مجتمعية وإنسانية مهمة مثل حماية البيئة ودمج وتمكين ذوي الإعاقة.
وأعربت الآنسة لينا الكرد، المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات الخيرية، عن تقديرها للتعاون المستمر مع البنك العربي على مدى ستة عشر عاماً، حيث يشكل دعمه ركيزة أساسية لنجاح الماراثون عاماً بعد عام، ويجسد التزامه الراسخ بتشجيع الرياضة وتعزيز المبادرات المجتمعية والإنسانية.
وتجدر الإشارة الى ان البنك العربي يواصل دعمه للعديد من المبادرات وذلك في إطار مسؤوليته المجتمعية ومساهماته التنموية، حيث يعكس دعم البنك العربي لماراثون عمان هذا العام رؤيته في جعل الرياضة أسلوب حياة، ودوره في تسليط الضوء على البعد السياحي والحضاري للعاصمة عمان، من خلال حدث بات علامة بارزة على أجندة الفعاليات الوطنية.
