الأحد 2025-10-19 01:20 م
 

البنك العربي الراعي الذهبي لماراثون عمّان 2025 في نسخته الخامسة عشرة

vhu
البنك العربي
 
الأحد، 19-10-2025 11:22 ص

الوكيل الإخباري-   جدد البنك العربي رعايته الذهبية لماراثون عمّان الدولي 2025 في نسخته الخامسة عشر، والذي نظّمته الجمعية الأردنيّة للماراثونات "رَن جوردان" خلال شهر تشرين الأول من هذا العام، ليواصل بذلك مسيرته كداعم رئيسي لهذا الحدث الرياضي منذ انطلاقته الأولى عام 2009. ويأتي هذا الدعم ليؤكد التزام البنك بدوره في دعم المبادرات الوطنية الرياضية الهادفة الى تعزيز أنماط الحياة الصحية والتشجيع على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية التي تسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وصحة.

اضافة اعلان


ويُعد ماراثون عمان من أبرز الفعاليات الرياضية السنوية على مستوى المملكة، حيث شهد هذا العام مشاركة ما يقارب 5000 متسابق من مختلف الأعمار والفئات، من عدّائين محترفين وهواة، بالإضافة الى مشاركة واسعة من الشباب والعائلات. وانطلقت فعاليات الماراثون لهذا العام بسباق الأطفال في 10 تشرين الأول، تلاه سباق البالغين في 17 تشرين الأول، ليشكّل الماراثون منصة وطنية لنشر ثقافة الرياضة، خاصة رياضة الجري، وتعزيز أسلوب حياة صحي، بالإضافة الى مساهمته في دعم وتسليط الضوء على قضايا مجتمعية وإنسانية مهمة مثل حماية البيئة ودمج وتمكين ذوي الإعاقة.


وأعربت الآنسة لينا الكرد، المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات الخيرية، عن تقديرها للتعاون المستمر مع البنك العربي على مدى ستة عشر عاماً، حيث يشكل دعمه ركيزة أساسية لنجاح الماراثون عاماً بعد عام، ويجسد التزامه الراسخ بتشجيع الرياضة وتعزيز المبادرات المجتمعية والإنسانية.


وتجدر الإشارة الى ان البنك العربي يواصل دعمه للعديد من المبادرات وذلك في إطار مسؤوليته المجتمعية ومساهماته التنموية، حيث يعكس دعم البنك العربي لماراثون عمان هذا العام رؤيته في جعل الرياضة أسلوب حياة، ودوره في تسليط الضوء على البعد السياحي والحضاري للعاصمة عمان، من خلال حدث بات علامة بارزة على أجندة الفعاليات الوطنية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

gyui

أخبار الشركات بيئة العمل العادلة: الأساس الاستراتيجي لمستقبل مستدام

ةة

فن ومشاهير "باع جميع ممتلكاته وغادر تركيا".. بوراك أوزجيفيت يحسم الجدل

خ0

فن ومشاهير بعد 30 عاما… مفاجأة غير متوقعة عن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"

ع

فن ومشاهير حدث نادر يجمع عمرو دياب وراغب علامة (فيديو)

جانب من الاعتداء

خاص بالوكيل طالب يتعرض للتنمر والضرب داخل مدرسة في مأدبا ومطالبات بمحاسبة المعتدين

ل

فن ومشاهير للمرة الثانية.. إصابة الملحن المصري مصطفى جاد بقطع في وتر أكيليس

لا

فن ومشاهير ليلى فريد.. فنانة مصرية شابة تدخل غينيس بعد مشاركتها في افتتاح الجونة

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من تشرين الأول الحالي، مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الأول من ذات الشهر، بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة الم

اقتصاد محلي الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا



 
 





الأكثر مشاهدة