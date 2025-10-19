البنك العربي الراعي الذهبي لماراثون عمّان 2025 في نسخته الخامسة عشرة

الوكيل الإخباري- جدد البنك العربي رعايته الذهبية لماراثون عمّان الدولي 2025 في نسخته الخامسة عشر، والذي نظّمته الجمعية الأردنيّة للماراثونات "رَن جوردان" خلال شهر تشرين الأول من هذا العام، ليواصل بذلك مسيرته كداعم رئيسي لهذا الحدث الرياضي منذ انطلاقته الأولى عام 2009. ويأتي هذا الدعم ليؤكد التزام البنك بدوره في دعم المبادرات الوطنية الرياضية الهادفة الى تعزيز أنماط الحياة الصحية والتشجيع على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية التي تسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وصحة.

ويُعد ماراثون عمان من أبرز الفعاليات الرياضية السنوية على مستوى المملكة، حيث شهد هذا العام مشاركة ما يقارب 5000 متسابق من مختلف الأعمار والفئات، من عدّائين محترفين وهواة، بالإضافة الى مشاركة واسعة من الشباب والعائلات. وانطلقت فعاليات الماراثون لهذا العام بسباق الأطفال في 10 تشرين الأول، تلاه سباق البالغين في 17 تشرين الأول، ليشكّل الماراثون منصة وطنية لنشر ثقافة الرياضة، خاصة رياضة الجري، وتعزيز أسلوب حياة صحي، بالإضافة الى مساهمته في دعم وتسليط الضوء على قضايا مجتمعية وإنسانية مهمة مثل حماية البيئة ودمج وتمكين ذوي الإعاقة.



وأعربت الآنسة لينا الكرد، المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات الخيرية، عن تقديرها للتعاون المستمر مع البنك العربي على مدى ستة عشر عاماً، حيث يشكل دعمه ركيزة أساسية لنجاح الماراثون عاماً بعد عام، ويجسد التزامه الراسخ بتشجيع الرياضة وتعزيز المبادرات المجتمعية والإنسانية.