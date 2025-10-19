الاحتلال يعلن بدء إعادة تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

وجاء في بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي: "بناء على توجيهات المستوى السياسي وبعد شن سلسلة غارات ملموسة بدأ الجيش إعادة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بعد أن تم خرقه من قبل حماس".
وأضاف: "سيواصل الجيش تطبيق اتفاق وقف النار، وسيرد بقوة شديدة على كل خرق له".
