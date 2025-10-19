الأحد 2025-10-19 11:26 م
 

الاحتلال يعلن بدء إعادة تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

الأحد، 19-10-2025 10:52 م
الوكيل الإخباري-  قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، إنه بدأ استئناف تطبيق وقف إطلاق النار في غزة، وادعاؤه أن حركة حماس "انتهكته"، في إشارة إلى انتهاء الضربات على القطاع.اضافة اعلان


وجاء في بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي: "بناء على توجيهات المستوى السياسي وبعد شن سلسلة غارات ملموسة بدأ الجيش إعادة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بعد أن تم خرقه من قبل حماس".

وأضاف: "سيواصل الجيش تطبيق اتفاق وقف النار، وسيرد بقوة شديدة على كل خرق له".
 
 
