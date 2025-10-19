الاحتلال يعلن بدء إعادة تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

10:52 م

الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، إنه بدأ استئناف تطبيق وقف إطلاق النار في غزة، وادعاؤه أن حركة حماس "انتهكته"، في إشارة إلى انتهاء الضربات على القطاع. اضافة اعلان





وجاء في بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي: "بناء على توجيهات المستوى السياسي وبعد شن سلسلة غارات ملموسة بدأ الجيش إعادة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بعد أن تم خرقه من قبل حماس".



وأضاف: "سيواصل الجيش تطبيق اتفاق وقف النار، وسيرد بقوة شديدة على كل خرق له".



