الأمن ينعى آمنة الغويري

الوكيل الإخباري- مندوبا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك نائب مدير شرطة محافظة الزرقاء العقيد قيس الخصاونة، بتشييع جثمان الوكيل أول أمنة الغويري إلى مقبرة صروت في محافظة الزرقاء.

ونقل العقيد الخصاونة، أحر مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي الجهاز لذوي الفقيدة سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وشارك بتشييع الجثمان عدد من ضباط وضباط صف وأفراد مدير الأمن العام من مختلف التشكيلات.



إنا لله وإنا إليه راجعون