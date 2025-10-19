السماح باستيراد زيت الزيتون لتغطية الحاجة "في حال استمرار ارتفاع الأسعار"

الوكيل الإخباري- عقدت وزارة الزراعة، اجتماعًا تشاوريا، الأحد، لمتابعة واقع أسعار زيت الزيتون ودراسة كميات الإنتاج للموسم الحالي، في ظل تحديات يشهدها السوق وارتفاع أسعار زيت الزيتون مقارنة بالمواسم السابقة، ومناقشة الخيارات الممكنة لضمان استقرار السوق وحماية مصالح كل من المزارع والمستهلك.

اضافة اعلان



وضم الاجتماع الأمين العام للوزارة محمد الحياري ورئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة ونقيب أصحاب المعاصر تيسير النجداوي.



واتفق المجتمعون على مواصلة رصد الأسعار والكميات المنتجة وفي حال استمرار ارتفاع الأسعار، سيتم فتح باب استيراد زيت الزيتون من مناشئ مختلفة وموثوقة لتغطية احتياجات السوق المحلي من زيت الزيتون.



كما تقرر السماح لكل عائلة قادمة من دولة فلسطين بإدخال خمس تنكات من زيت الزيتون للاستخدام الشخصي، ضمن كميات محددة وبما يراعي الإجراءات والتعليمات النافذة.