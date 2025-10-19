السماح باستيراد زيت الزيتون لتغطية الحاجة "في حال استمرار ارتفاع الأسعار"

وضم الاجتماع الأمين العام للوزارة محمد الحياري ورئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة ونقيب أصحاب المعاصر تيسير النجداوي.
واتفق المجتمعون على مواصلة رصد الأسعار والكميات المنتجة وفي حال استمرار ارتفاع الأسعار، سيتم فتح باب استيراد زيت الزيتون من مناشئ مختلفة وموثوقة لتغطية احتياجات السوق المحلي من زيت الزيتون.
كما تقرر السماح لكل عائلة قادمة من دولة فلسطين بإدخال خمس تنكات من زيت الزيتون للاستخدام الشخصي، ضمن كميات محددة وبما يراعي الإجراءات والتعليمات النافذة.
وأكد المشاركون على أهمية تحقيق التوازن بين مصلحة المزارعين والمستهلكين، وضرورة اتخاذ إجراءات تضمن توفر زيت الزيتون بالجودة والسعر المناسب، مع الحفاظ على استدامة القطاع الزراعي ودعم المنتج الوطني.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي: الأردن بقيادة الملك يمضي بثقة في مشروع وطني يعلي قيمة الإنسان
-
تنويه بخصوص الـ (100) وظيفة لأبناء المتقاعدين العسكريين
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
حسان يوجه لتطوير المخطط الشمولي لمنطقة الأزرق والإسراع في تنفيذه
-
صندوق الطاقة المتجددة يطلق الحزمة الأولى من مشروع تدريب موظفي البلديات
-
وفاة أردني أثناء احتجازه لدى وكالة الهجرة الأمريكية في ميامي
-
طعن شخص بمشاجرة بعمان وضبط 9 اشخاص والتعميم على اخرين
-
وقف ضخ المياه لمناطق في عمّان والبلقاء - أسماء