شهاب: المسيرات ضد ترامب قد تشعل أسعار الذهب في الأردن

09:48 م

الوكيل الإخباري- توقع عضو النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أكرم شهاب استمرار ارتفاع أسعار الذهب محليا في ظل التوترات التي شهدتها الولايات المتحدة بعد خروج آلاف المسيرات ضد سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اليومين الماضيين. اضافة اعلان





وقال شهاب لـ"الوكيل الإخباري"، إن الذهب يعتبر الملاذ الآمن للتحوط ضد المخاطر مما يرفع الطلب عليه في حال حدوث أي توتر في العالم وخاصة في الولايات المتحدة.



وأضاف أن الاتجاه العام للذهب هو الصعود حتى لو حدثت موجات تصحيحية على الأسعار إلا أنها تكون في ارتفاع متواتر خلال الفترة المقبلة.



وحول التوقعات مع افتتاح الأسواق فجر الأحد الاثنين، أشار شهاب إلى أن التوقعات لا تزال غير واضحة خاصة مع الهبوط القوي الذي طرأ على الذهب يوم الجمعة الماضي.



وكانت شهدت الولايات المتحدة السبت والأحد، مسيرات ضخمة بمختلف الولايات والمدن، للتنديد بأجندة الرئيس دونالد ترامب ورفضا لسياساته.