شهاب: المسيرات ضد ترامب قد تشعل أسعار الذهب في الأردن

وقال شهاب لـ"الوكيل الإخباري"، إن الذهب يعتبر الملاذ الآمن للتحوط ضد المخاطر مما يرفع الطلب عليه في حال حدوث أي توتر في العالم وخاصة في الولايات المتحدة.
وأضاف أن الاتجاه العام للذهب هو الصعود حتى لو حدثت موجات تصحيحية على الأسعار إلا أنها تكون في ارتفاع متواتر خلال الفترة المقبلة.
وحول التوقعات مع افتتاح الأسواق فجر الأحد الاثنين، أشار شهاب إلى أن التوقعات لا تزال غير واضحة خاصة مع الهبوط القوي الذي طرأ على الذهب يوم الجمعة الماضي.
وكانت شهدت الولايات المتحدة السبت والأحد، مسيرات ضخمة بمختلف الولايات والمدن، للتنديد بأجندة الرئيس دونالد ترامب ورفضا لسياساته.
