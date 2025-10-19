الأحد 2025-10-19 11:26 م
 

شهاب: المسيرات ضد ترامب قد تشعل أسعار الذهب في الأردن

ا
أرشيفية
 
الأحد، 19-10-2025 09:48 م
الوكيل الإخباري- توقع عضو النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أكرم شهاب استمرار ارتفاع أسعار الذهب محليا في ظل التوترات التي شهدتها الولايات المتحدة بعد خروج آلاف المسيرات ضد سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اليومين الماضيين.اضافة اعلان


وقال شهاب لـ"الوكيل الإخباري"، إن الذهب يعتبر الملاذ الآمن للتحوط ضد المخاطر مما يرفع الطلب عليه في حال حدوث أي توتر في العالم وخاصة في الولايات المتحدة.

وأضاف أن الاتجاه العام للذهب هو الصعود حتى لو حدثت موجات تصحيحية على الأسعار إلا أنها تكون في ارتفاع متواتر خلال الفترة المقبلة.

وحول التوقعات مع افتتاح الأسواق فجر الأحد الاثنين، أشار شهاب إلى أن التوقعات لا تزال غير واضحة خاصة مع الهبوط القوي الذي طرأ على الذهب يوم الجمعة الماضي.

وكانت شهدت الولايات المتحدة السبت والأحد، مسيرات ضخمة بمختلف الولايات والمدن، للتنديد بأجندة الرئيس دونالد ترامب ورفضا لسياساته.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

استشهاد 42 فلسطينيا بنيران الاحتلال في غزة

فلسطين استشهاد 42 فلسطينيا بنيران الاحتلال في غزة

ماكرون يتعهد بإعادة المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر

عربي ودولي ماكرون يتعهد بإعادة المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر

إدارة ترامب حثت الكيان على ضبط النفس

عربي ودولي إدارة ترامب حثت الكيان على ضبط النفس

الاحتلال يعلن بدء إعادة تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

فلسطين الاحتلال يعلن بدء إعادة تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

ل

أخبار محلية مهندس أردني يفوز بجائزه تحدي البحث التحويلي بالمنتدى العالمي للأغذية

"زئير الأسود".. تمرين عسكري جديد يؤكد جاهزية القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية "زئير الأسود".. تمرين عسكري جديد يؤكد جاهزية القوات المسلحة الأردنية

ا

أخبار محلية نقيب المهندسين: نظام التخطيط والتنظيم الجديد خطوة نوعية وأكثر عدالة واستدامة

ت

فلسطين جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي بمعارك رفح



 
 





الأكثر مشاهدة