اختفاء فتاة منذ 13 يومًا في اربد وعائلتها تناشد بالبحث عنها - صورة

ووفق عائلة الفتاة وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة ( كف البصر ) انه قد مضى 13 يوماً على اختفاء ديما .
وقالت العائلة انها قد قدمت بلاغاً الى الاجهزة الامنية حول حادثة الاختفاء .
وتناشد العائلة من يملك معلومات عن مكانها ، التواصل على ارقام الهواتف ، ٠٧٧٧١٠٠٨٥٨ ، ٠٧٩٥٢٧٩١١٥ .
