الأحد 2025-10-19 01:19 م
 

اختفاء فتاة منذ 13 يومًا في اربد وعائلتها تناشد بالبحث عنها - صورة

مناشدة
مناشدة
 
الأحد، 19-10-2025 12:24 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  اختفت الفتاة ديما ماهر محمد ابو جليل في ظروف غامضة حيث تسكن في قرية كفر جايز  في محافظة اربد .

ووفق عائلة الفتاة وهي من ذوي الاحتياجات  الخاصة ( كف البصر ) انه قد مضى 13 يوماً على اختفاء ديما .

وقالت العائلة انها قد قدمت بلاغاً الى الاجهزة الامنية حول حادثة الاختفاء .

وتناشد العائلة من يملك معلومات عن مكانها ، التواصل على ارقام الهواتف ،  ٠٧٧٧١٠٠٨٥٨ ، ٠٧٩٥٢٧٩١١٥ .

اضافة اعلان

 


Image1_10202519122121843459814.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

gyui

أخبار الشركات بيئة العمل العادلة: الأساس الاستراتيجي لمستقبل مستدام

ةة

فن ومشاهير "باع جميع ممتلكاته وغادر تركيا".. بوراك أوزجيفيت يحسم الجدل

خ0

فن ومشاهير بعد 30 عاما… مفاجأة غير متوقعة عن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"

ع

فن ومشاهير حدث نادر يجمع عمرو دياب وراغب علامة (فيديو)

جانب من الاعتداء

خاص بالوكيل طالب يتعرض للتنمر والضرب داخل مدرسة في مأدبا ومطالبات بمحاسبة المعتدين

ل

فن ومشاهير للمرة الثانية.. إصابة الملحن المصري مصطفى جاد بقطع في وتر أكيليس

لا

فن ومشاهير ليلى فريد.. فنانة مصرية شابة تدخل غينيس بعد مشاركتها في افتتاح الجونة

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من تشرين الأول الحالي، مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الأول من ذات الشهر، بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة الم

اقتصاد محلي الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا



 
 





الأكثر مشاهدة