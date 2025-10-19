اختفاء فتاة منذ 13 يومًا في اربد وعائلتها تناشد بالبحث عنها - صورة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اختفت الفتاة ديما ماهر محمد ابو جليل في ظروف غامضة حيث تسكن في قرية كفر جايز في محافظة اربد .



ووفق عائلة الفتاة وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة ( كف البصر ) انه قد مضى 13 يوماً على اختفاء ديما .



وقالت العائلة انها قد قدمت بلاغاً الى الاجهزة الامنية حول حادثة الاختفاء .



وتناشد العائلة من يملك معلومات عن مكانها ، التواصل على ارقام الهواتف ، ٠٧٧٧١٠٠٨٥٨ ، ٠٧٩٥٢٧٩١١٥ .

