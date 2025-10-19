مجموعة بسطامي وصاحب تدعم مؤسسة الحسين للسرطان

وقد تم الإعلان عن هذا الدعم خلال لقاء جمع السيدة نسرين قطامش، المدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان، والسيد رامي الصاحب ، رئيس هيئة المديرين لمجموعة بسطامي وصاحب. وشمل التبرع أيضاً توفير جهاز "تمشية المريض"، الذي يسهّل حركة المرضى أثناء رحلة العلاج، ويُسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتعزيز تجربة المرضى داخل المؤسسة.
من جهتها، أعربت السيدة نسرين قطامش، المدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان، عن تقديرها العميق لهذه المبادرة الكريمة، مشيرة إلى أن دعم مجموعة بسطامي وصاحب يجسد التزامها الأصيل تجاه القضايا الصحية والبيئية ذات الأثر المباشر على حياة الأفراد والمجتمعات. وأكدت قطامش أن هذه المساهمة ستُسهم في تمكين المؤسسة من تعزيز برامجها التوعوية والتوسع في خدماتها العلاجية، بما يرسخ دورها الريادي في مكافحة السرطان على المستويين الوطني والإقليمي.
بدوره، أوضح السيد رامي الصاحب ، رئيس هيئة المديرين لمجموعة بسطامي وصاحب، أن هذه المبادرة تأتي استجابةً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الداعية إلى دعم المؤسسات الصحية والتعليمية في المملكة، مشيراً إلى أن المجموعة تضع مسؤوليتها المجتمعية في صميم استراتيجيتها. وشدّد الصاحب على أن هذا التبرع يعكس الدور الوطني للمجموعة في خدمة المجتمع، وإيمانها الراسخ بأهمية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية الرائدة بما يسهم في تحسين حياة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
يشار إلى أن مجموعة بسطامي وصاحب تتبنى نهجاً متقدماً في تطبيق مسؤوليتها المجتمعية، يقوم على دعم المبادرات الوطنية في مجالات الصحة والتعليم والبيئة، انسجاماً مع رسالتها في إحداث أثر إيجابي مستدام. وتحرص المجموعة من خلال هذه الجهود على تعزيز قيم العطاء والتكافل، وترسيخ شراكات فاعلة مع المؤسسات الرائدة، بما يسهم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته التنموية.
