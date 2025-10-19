الأحد 2025-10-19 03:36 م
 

مجموعة بسطامي وصاحب تدعم مؤسسة الحسين للسرطان

لغه
مؤسسة الحسين للسرطان
 
الأحد، 19-10-2025 01:56 م

الوكيل الإخباري-   في إطار التزامها المتواصل بالمسؤولية المجتمعية، واستكمالاً لدورها في خدمة القضايا الإنسانية والمبادرات الخيرية؛ قدّمت مجموعة بسطامي وصاحب تبرعاً لمؤسسة الحسين للسرطان دعماً لحملة "بيئة صحية ضد السرطان"، التي تهدف إلى رفع الوعي بأهمية حماية البيئة وتسليط الضوء على علاقتها المباشرة بزيادة نسب الإصابة بالسرطان.

اضافة اعلان


وقد تم الإعلان عن هذا الدعم خلال لقاء جمع السيدة نسرين قطامش، المدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان، والسيد رامي الصاحب ، رئيس هيئة المديرين لمجموعة بسطامي وصاحب. وشمل التبرع أيضاً توفير جهاز "تمشية المريض"، الذي يسهّل حركة المرضى أثناء رحلة العلاج، ويُسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتعزيز تجربة المرضى داخل المؤسسة.


من جهتها، أعربت السيدة نسرين قطامش، المدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان، عن تقديرها العميق لهذه المبادرة الكريمة، مشيرة إلى أن دعم مجموعة بسطامي وصاحب يجسد التزامها الأصيل تجاه القضايا الصحية والبيئية ذات الأثر المباشر على حياة الأفراد والمجتمعات. وأكدت قطامش أن هذه المساهمة ستُسهم في تمكين المؤسسة من تعزيز برامجها التوعوية والتوسع في خدماتها العلاجية، بما يرسخ دورها الريادي في مكافحة السرطان على المستويين الوطني والإقليمي.


بدوره، أوضح السيد رامي الصاحب ، رئيس هيئة المديرين لمجموعة بسطامي وصاحب، أن هذه المبادرة تأتي استجابةً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الداعية إلى دعم المؤسسات الصحية والتعليمية في المملكة، مشيراً إلى أن المجموعة تضع مسؤوليتها المجتمعية في صميم استراتيجيتها. وشدّد الصاحب على أن هذا التبرع يعكس الدور الوطني للمجموعة في خدمة المجتمع، وإيمانها الراسخ بأهمية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية الرائدة بما يسهم في تحسين حياة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.


يشار إلى أن مجموعة بسطامي وصاحب تتبنى نهجاً متقدماً في تطبيق مسؤوليتها المجتمعية، يقوم على دعم المبادرات الوطنية في مجالات الصحة والتعليم والبيئة، انسجاماً مع رسالتها في إحداث أثر إيجابي مستدام. وتحرص المجموعة من خلال هذه الجهود على تعزيز قيم العطاء والتكافل، وترسيخ شراكات فاعلة مع المؤسسات الرائدة، بما يسهم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته التنموية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

325

فيديو منوع مقطع متداول بعنوان: الكلاب المنزلية والأطفال

ل

فيديو منوع هذا ما يحدث للذهب عندما يتم وضعه في الزئبق

3232

فيديو منوع بطريقته الخاصة... شخص يصنع "كفر" لهاتف آيفون مقاوم للكسر مهما عرّضته لأسوأ الظروف

54

فيديو منوع متداول: هكذا يمكنك اخراج المفتاح المكسور في قفل الباب بكل سهولة

كتائب القسام

فلسطين حماس تنفي صلتها بأحداث رفح.. "هذه مناطق حمراء"

خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة الزيادي وشباب "أفق التغيير"

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك يمضي بثقة في مشروع وطني يعلي قيمة الإنسان

زيت الزيتون

أخبار محلية السماح باستيراد زيت الزيتون لتغطية الحاجة "في حال استمرار ارتفاع الأسعار"

غتغت

تكنولوجيا OpenAI توسّع الوصول إلى Sora 2 لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي



 
 





الأكثر مشاهدة