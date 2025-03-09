160 راتب اعتلال .. قرارات غيرت مصائر المصابين في مظلة الضمان

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الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص (160) راتب اعتلال كلي أو جزئي إصابي دائم خلال العام الماضي 2024، ليصل العدد التراكمي لرواتب الاعتلال الإصابي إلى (6058) راتب اعتلال إصابي كما في 31/12/2024. اضافة اعلان





وأوضحت المؤسسة أن أهم ما يميز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها هو أنه لا يشترط توفر فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين، وإنما يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل، شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من قبل المؤسسة.



وبيّنت المؤسسة أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي إصابي دائم، فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يعادل (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة.



ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب، الذي يُحدد بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينارًا، كما يزاد بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، بناءً على قرار من المرجع الطبي، شريطة ألا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقًا لأحكام قانون العمل النافذ.



وأضافت أنه في حال نشأ عن إصابة العمل عجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن (30%)، فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يُحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب، الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينارًا.



وبيّنت المؤسسة أنه في حال كانت نسبة العجز الناجمة عن إصابة العمل أقل من (30%)، يستحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة، الذي يعادل نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم مضروبًا بـ(36) شهرًا.

