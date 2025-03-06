47.1 % من إجمالي سكان المملكة إناث

وحسب الفئات العمرية، فقد كانت أعلى نسبة للإناث في الفئة العمرية (15-64) سنة وبلغت 60.7 بالمئة من إجمالي الإناث، تلاها اللواتي أعمارهن أقل من 15 سنة وبنسبة 35.4 بالمئة، ثم اللواتي أعمارهن 65 سنة فأكثر وبنسبة 3.9 بالمئة، وتزيد احتمالية البقاء على قيد الحياة لصالح الإناث حيث تعيش الإناث أكثر من الذكور بـ 3.2 سنة.
وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في بيان اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف في الثامن من آذار، إلى انخفاض معدل الأمية بين الأردنيات اللواتي أعمارهن 15 سنة فأكثر من 16.5 بالمئة في عام 2000 إلى 6.8 بالمئة عام 2024، وبنسبة انخفاض 58 بالمئة، في المقابل ارتفعت نسبة الأردنيات المتعلمات إلى 93.2 بالمئة عام 2024.
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