47.1 % من إجمالي سكان المملكة إناث

الوكيل الإخباري- بلغ عدد الإناث في المملكة 5.521 مليون نسمة من مجموع السكان الكلي في نهاية العام 2024، وبنسبة بلغت 47.1 بالمئة مقارنة بـ 52.9 بالمئة للذكور، أي أن مقابل كل 100 أنثى هناك 113 ذكرا.

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وحسب الفئات العمرية، فقد كانت أعلى نسبة للإناث في الفئة العمرية (15-64) سنة وبلغت 60.7 بالمئة من إجمالي الإناث، تلاها اللواتي أعمارهن أقل من 15 سنة وبنسبة 35.4 بالمئة، ثم اللواتي أعمارهن 65 سنة فأكثر وبنسبة 3.9 بالمئة، وتزيد احتمالية البقاء على قيد الحياة لصالح الإناث حيث تعيش الإناث أكثر من الذكور بـ 3.2 سنة.