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47.1 % من إجمالي سكان المملكة إناث

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الخميس، 06-03-2025 04:17 م

الوكيل الإخباري-   بلغ عدد الإناث في المملكة 5.521 مليون نسمة من مجموع السكان الكلي في نهاية العام 2024، وبنسبة بلغت 47.1 بالمئة مقارنة بـ 52.9 بالمئة للذكور، أي أن مقابل كل 100 أنثى هناك 113 ذكرا.

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وحسب الفئات العمرية، فقد كانت أعلى نسبة للإناث في الفئة العمرية (15-64) سنة وبلغت 60.7 بالمئة من إجمالي الإناث، تلاها اللواتي أعمارهن أقل من 15 سنة وبنسبة 35.4 بالمئة، ثم اللواتي أعمارهن 65 سنة فأكثر وبنسبة 3.9 بالمئة، وتزيد احتمالية البقاء على قيد الحياة لصالح الإناث حيث تعيش الإناث أكثر من الذكور بـ 3.2 سنة.


وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في بيان اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف في الثامن من آذار، إلى انخفاض معدل الأمية بين الأردنيات اللواتي أعمارهن 15 سنة فأكثر من 16.5 بالمئة في عام 2000 إلى 6.8 بالمئة عام 2024، وبنسبة انخفاض 58 بالمئة، في المقابل ارتفعت نسبة الأردنيات المتعلمات إلى 93.2 بالمئة عام 2024.

 
 
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