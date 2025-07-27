الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها الأسبوع الماضي بخان يونس

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي أمس السبت، مقتل الرائد احتياط بتسلئيل مسباخر وهو مهندس قتالي من كتيبة الهندسة 749 في اللواء 828، متأثرا بجراح أصيب بها في غزة.



وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" أصيب مسباخر بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة في خان يونس، كما أُصيب ضابط احتياط في سلاح الهندسة القتالية من كتيبة الهندسة 710، تشكيل "رام" (179).

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