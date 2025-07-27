الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها الأسبوع الماضي بخان يونس

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" أصيب مسباخر بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة في خان يونس، كما أُصيب ضابط احتياط في سلاح الهندسة القتالية من كتيبة الهندسة 710، تشكيل "رام" (179).
ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة، قتل 896 جنديا من الجيش الإسرائيلي، وكانت آخر الحوادث المميتة أمس السبت.
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