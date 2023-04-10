"آل البيت" تجري مسحا اجتماعيا وتنمويا شاملا في محافظة المفرق

الوكيل الاخباري -أعلن رئيس جامعة آل البيت، الدكتور هاني الضمور، اليوم الاثنين، قيام الجامعة بإجراء مسح اجتماعي وتنموي شامل في محافظة المفرق؛ انطلاقا من التزامها تجاه دعم وخدمة المجتمع المحلي.



وأضاف أن مركز تنمية وخدمة المجتمع سيباشر بتنفيذ مشروع المسح والدراسة لبيان أبرز احتياجات محافظة المفرق في القطاعات كافة من خلال فرق العمل التي ستتولى هذه المهمة من أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والإداريين والطلبة المتطوعين، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظة.

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