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الخميس، 06-04-2023 12:46 ص

"هيئة الاعتماد" تقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

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الوكيل الاخباري - أقرّ مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي، ماجستير ودكتوراه، اللغة العربية وآدابها، وبكالوريوس التاريخ في جامعة آل البيت.

وأقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، اليوم، استمرارية الاعتماد الخاص، للتخصصات، بكالوريوس، معلم صف، وماجستير، إدارة تربوية، المناهج العامة وأساليب التدريس، ودبلوم عالي، في جامعة جرش.
وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، الحاسوب، وهندسة البرمجيات، والأمن السيبراني في جامعة الشرق الأوسط.

وأقر المجلس استمراريـة الاعـتـمـاد الخاص للتخصصات، دبلوم متوسط، فنون التصميم الداخلي والديكور، تـكـنـولوجـيا المحاسبـة والتـدقـيـق، ولغة إنجليزية تطبيقية، التسويق الإلكتروني، وذكاء الأعمال، التمريض المشارك، إدارة الفنادق في الكـلـية الجامعية العـربـيـة للـتــكنولوجيا.

وأقر المجلس، استمراريـة الاعـتـمـاد الخاص للتخصصات، دبلوم متوسط، مساحة الطرق وحساب الكمـات، والصيدلة، التمريـض المشارك، إدارة الأعمال، والمحاسبة، علوم الشريعة، وأمن المعلومات والشبكات فــي كـليـة توليدو الأهلية.

وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، دبلوم متوسط، فنون الطهي، وصيانة المركبات الكهربائية والهجينة، في كلية لومينوس الجامعية التقنية/المركز، وبكالوريوس، إنتاج ووقاية النبات، وإنتاج ووقاية نبات في جامعة البلقاء التطبيقية /كلية الزراعة التكنولوجية/المركز.

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