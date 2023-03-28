"المجلس التمريضي" ضمن قائمة المؤسسات المانحة للمؤهلات

الوكيل الاخباري - قرر رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الدكتور ظافر الصرايرة، إضافة المجلس التمريضي الأردني، إلى قائمة المؤسسات المانحة للمؤهلات في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.



وحسب بيان وصل إلى وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، بين الصرايرة أن المجلس التمريضي الأردني يعد أحد المؤسسات الوطنية التي تمنح ألقاب ومستويات ومسميات الاختصاص والتصنيف الفني للممرضين والممرضات والقابلات.



وثمن أمين عام المجلس التمريضي الأردني، الدكتور هاني النوافلة، قرار هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، مبينا أن المجلس والهيئة مؤسسات وطنية تسعى للنهوض وتعزيز مسيرة التطوير لمهنة التمريض والقبالة ومنتسبيها على مستوى الأردن والوطن العربي.

اضافة اعلان