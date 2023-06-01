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الخميس، 01-06-2023 02:06 م

أبرز الحاضرين لحفل زفاف ولي العهد - اسماء

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الوكيل الإخباري - وصل قادة ومسؤولون من دول شقيقة وصديقة إلى عمّان، لحضور حفل زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والآنسة رجوة خالد السيف.

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وتاليا، أسماء القادة والمسؤولين الحاضرين لحفل الزفاف.
- ولي عهد أبو ظبي خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.
- والدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر.


- نجل ولي العهد البحريني سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة.
- رئيس ديوان سمو ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة.
- رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد وزوجته.
- ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.


- رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي.
- حرم الرئيس المصري السيدة انتصار السيسي وابنته آية السيسي.
- رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.
- ملك ماليزيا جلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله.
- أمير ويلز الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون.


- وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللورد طارق أحمد وزوجته.
- السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن.
- المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ جون كيري.
- ملك هولندا الملك فيليم الكساندر، وعقيلته ماكسيما وصاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا.


- وريثة عرش السويد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال.
- الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو.
- ولي عهد النرويج الأمير هاكون.
- الرئيس الرواندي بول كاغامي.


- وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري.
- ملك بلجيكا فيليب والأميرة إليزابيث.
- ولي العهد الدنماركي فريدريك هنريك أندريه كريستيان وزوجته.
- نجل سلطان عُمان، ووزير الثقافة والرياضة والشباب في السلطنة سمو ذي يزن بن هيثم آل سعيد.


- الابن الأصغر لدوق لوكسمبورغ الأكبر الأمير سباستيان وهنري والدوقة ماريا تيريزا.
- الوصية على عرش رومانيا مارغرينا وزوجها الأمير رادو.


 




 

 


 

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