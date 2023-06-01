أبرز الحاضرين لحفل زفاف ولي العهد - اسماء

الوكيل الإخباري - وصل قادة ومسؤولون من دول شقيقة وصديقة إلى عمّان، لحضور حفل زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والآنسة رجوة خالد السيف.

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وتاليا، أسماء القادة والمسؤولين الحاضرين لحفل الزفاف.

- ولي عهد أبو ظبي خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

- والدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر.



- نجل ولي العهد البحريني سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة.

- رئيس ديوان سمو ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة.

- رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد وزوجته.

- ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.



- رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي.

- حرم الرئيس المصري السيدة انتصار السيسي وابنته آية السيسي.

- رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.

- ملك ماليزيا جلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله.

- أمير ويلز الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون.



- وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللورد طارق أحمد وزوجته.

- السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن.

- المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ جون كيري.

- ملك هولندا الملك فيليم الكساندر، وعقيلته ماكسيما وصاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا.



- وريثة عرش السويد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال.

- الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو.

- ولي عهد النرويج الأمير هاكون.

- الرئيس الرواندي بول كاغامي.



- وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري.

- ملك بلجيكا فيليب والأميرة إليزابيث.

- ولي العهد الدنماركي فريدريك هنريك أندريه كريستيان وزوجته.

- نجل سلطان عُمان، ووزير الثقافة والرياضة والشباب في السلطنة سمو ذي يزن بن هيثم آل سعيد.



- الابن الأصغر لدوق لوكسمبورغ الأكبر الأمير سباستيان وهنري والدوقة ماريا تيريزا.

- الوصية على عرش رومانيا مارغرينا وزوجها الأمير رادو.

