أبو السمن يبحث المتطلبات والإجراءات الخاصة بمديريات الأشغال

الوكيل الإخباري - بحث وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، المتطلبات والإجراءات الخاصة بمديريات الأشغال وأبرز المعيقات التي تواجههم.

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وبحسب بيان صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم الإثنين، فإن الاجتماع ناقش احتياجات المديريات، واستعدادتها للتعامل مع الظروف الجوية المرافقة لفصل الشتاء.



وأكد ضرورة رفع كفاءة التقنيات المستخدمة في غرفة الطوارئ الرئيسية وما يتبع لها من غرف عمليات في كل أنحاء المملكة، والعمل على تدريب وتهيئة الكوادر العاملة فيها للتعامل مع جميع الحالات والظروف الاستثنائية.



واستمع أبو السمن لاحتياجات المديريات، موعزاً للمعنيين العمل على حلها بحسب الأصول.



كما أوعز بالعمل على تجهيز جميع غرف العمليات في جميع مديريات الأشغال بالأدوات والمعدات اللازمة، بالاضافة للتنسيق مع مجالس المحافظة لتحديد الاولويات.



وأكد ضرورة أن تكون التعيينات والتنقلات ضمن إجراءات مؤسسية مدروسة، واجراء دراسة تتضمن أعداد الموظفين ضمن الفئات الثلاث وتحديد النواقص في كل فئة وتوزيعهم في مديريات الأشغال، وتقييم وضع الكوادر الحالية في مديريات الأشغال من قبل لجنة فنية متخصصة ومن خلال جولات ميدانية فعلية، بالاضافة إلى مراجعة الشواغر المطلوبة مع التقاعدات لتجنب الفجوة في الاعداد، ومخاطبة الوزارة لطلب تمديد للموظفين الذين لا يوجد بديل لهم حسب تنسيبات مدراءهم.



وشدد أبو السمن على ضرورة وجود ضابط ارتباط للطوارىء وتدريب كادر غرفة الطوارئ للتعامل مع الملاحظات الواردة بحرفية، مؤكدًا ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



وخلال العمل بخطة الطوارئ، شدد أبو السمن على ضرورة التنسيق من قبل مدراء الأشغال مع مدير الطوارئ في حال وجود أي تغيير أو تعديل على الخطة، وتزويد فرق الطوارئ بالأدوات والمعدات اللازمة وتعتبر تأمين هذه الأدوات والمعدات أولوية قصوى، وصرف مكافات العمل ضمن مناوبات الطوارئ.



وأكد ضرورة التنسيق مع الشركاء في نقابة المقاولين لمساندة الوزارة بالآيات والمعدات اللازمة في حال استدعت الحاجة لذلك في الظروف الطارئة والاستثنائية.