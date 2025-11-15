السبت 2025-11-15 04:22 م
 

الملك والرئيس الإندونيسي يحضران مجريات تمرين عسكري مشترك للطائرات المسيرة

جلالة الملك عبدﷲ الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو
جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو
 
السبت، 15-11-2025 01:20 م
الوكيل الإخباري-   حضر جلالة الملك عبدﷲ الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، السبت، مجريات تمرين عسكري مشترك للطائرات المسيرة (المخلب العميق) في جاكرتا.اضافة اعلان


وركز التمرين، الذي نفذته قوات الملك عبدﷲ الثاني الخاصة الملكية ونظيرتها الإندونيسية، على توظيف الطائرات المسيرة لدعم العمليات الأرضية.

واستعرض التمرين القدرات المتقدمة في استخدام الطائرات المسيرة المصنوعة في الأردن، خاصة طائرات FPV، في الاستطلاع والمراقبة والاستهداف الدقيق، دون تعريض القوات للخطر.

وهدف التمرين إلى تعزيز التعاون العسكري بين القوات الخاصة في البلدين، وتطوير القدرات العملياتية المشتركة، ورفع القدرة على تحييد التهديدات المتعددة بكفاءة، مع ضمان سلامة المجالين الأرضي والجوي.

وحضر التمرين سمو الأميرة سلمى بنت عبدﷲ الثاني، وسمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
 
 
