المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يُحذر المواطنين خلال الساعات القادمة

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية والطرق الصحراوية.
- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
- متابعة النشرات الجوية من المصادر المعتمدة.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يحبط محاولات تهريب مخدرات وتسلل طائرتين مسيّرتين
-
العيسوي يعزي البريزات وظاظا
-
الأمم المتحدة وسفارة هولندا تطلقان مشروعا لمواجهة تغير المناخ في إربد والمفرق
-
الأردن يدين استمرار اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين
-
جلسة حوارية لحزب الميثاق الوطني السبت القادم
-
إغلاق تلفريك عجلون لمدة أسبوعين
-
تحويل اجور العاملين في امتحان الثانوية العامة جيل 2008 الى البنوك
-
شركات التكنولوجيا الأردنية تختتم مشاركتها في ملتقى "بيبان 2025" بالسعودية