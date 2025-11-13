الخميس 2025-11-13 05:05 م
 

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يُحذر المواطنين خلال الساعات القادمة

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
 
الخميس، 13-11-2025 02:55 م

الوكيل الإخباري-  يُحذر  المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من مخاطر الحالة الجوية التي تؤثر على المملكة .

اضافة اعلان

 

ويُحذر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من:

 

- خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية والطرق الصحراوية.
- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
- متابعة النشرات الجوية من المصادر المعتمدة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الزيتون

أخبار محلية مديرية زراعة جرش ترجح انخفاض إنتاج الزيتون داخل المحافظة بنسبة 90%

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية الجيش يحبط محاولات تهريب مخدرات وتسلل طائرتين مسيّرتين

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة العنيزات

أخبار محلية العيسوي يعزي البريزات وظاظا

وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تنقل آلاف الأطنان من المساعدات لغزة عبر الأراضي المصرية

فلسطين وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تنقل آلاف الأطنان من المساعدات لغزة عبر الأراضي المصرية

الملازم اول محمد احمد حميدان

مناسبات تهنئة الملازم اول محمد احمد حميدان بمناسبة الترفيع

اتفاقية جديدة لتعزيز صمود المدن الأردنية في وجه الفيضانات

أخبار محلية الأمم المتحدة وسفارة هولندا تطلقان مشروعا لمواجهة تغير المناخ في إربد والمفرق

إعلان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية

أخبار محلية الأردن يدين استمرار اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين

بدء تساقط الأمطار شمالي المملكة وتحذيرات من تدني مدى الرؤية برأس منيف

الطقس الارصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية للأيام الثلاثة القادمة



 
 





الأكثر مشاهدة