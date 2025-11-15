الأرصاد: شمالي المملكة الأكثر هطولاً خلال الساعات الـ 24 الماضية

وأوضح مدير إدارة الأرصاد الجوية بالوكالة الدكتور عبد المنعم القرالة ، أن محطة رصد وادي الريان سجلت 13.1 ملم، تلتها في المناطق الجنوبية محطة رصد الكرك والتي سجلت 11.7 ملم.
وأضاف، إن آخر صور الرادار لدى إدارة الأرصاد الجوية تشير إلى هطولات مطرية غزيرة في شمال المملكة، داعيا المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول.
وكانت الأرصاد قد حذرت في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة والبحر الميت ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.
