الأرصاد: شمالي المملكة الأكثر هطولاً خلال الساعات الـ 24 الماضية

الوكيل الإخباري- بلغت أعلى كمية هطول مطري خلال الساعات الـ 24 الماضية بالمناطق الشمالية في محطة رصد عجلون التي سجلت 41.3 ملم تلتها اربد والتي سجلت 18 ملم.

اضافة اعلان



وأوضح مدير إدارة الأرصاد الجوية بالوكالة الدكتور عبد المنعم القرالة ، أن محطة رصد وادي الريان سجلت 13.1 ملم، تلتها في المناطق الجنوبية محطة رصد الكرك والتي سجلت 11.7 ملم.



وأضاف، إن آخر صور الرادار لدى إدارة الأرصاد الجوية تشير إلى هطولات مطرية غزيرة في شمال المملكة، داعيا المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول.