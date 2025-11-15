السبت 2025-11-15 12:27 م
 

نيويورك تايمز: ويتكوف يخطط لعقد لقاء مع الحية

المبعوث الخاص الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ورئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة خليل الحية
 
السبت، 15-11-2025 08:33 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصدرين مطلعين قولهما إن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يخطط لعقد لقاء مع القيادي في حركة حماس خليل الحية قريبا.اضافة اعلان


وأشار مصدر مطلع للصحيفة إلى أن وقف إطلاق النار في غزة سيكون أحد المواضيع التي ينوي ويتكوف مناقشتها مع الحية. ولا يزال الموعد الدقيق للقاء غير واضح حسب مصادر "نيويورك تايمز"، كما أن هناك احتمالا لتغيّر الخطط.

وقالت الصحيفة إن مثل هذا اللقاء يؤكد حفاظ إدارة ترامب على خط اتصال مباشر مع حماس، رغم تصنيف الولايات المتحدة للحركة منظمة إرهابية.
 
 
