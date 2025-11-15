نيويورك تايمز: ويتكوف يخطط لعقد لقاء مع الحية

وأشار مصدر مطلع للصحيفة إلى أن وقف إطلاق النار في غزة سيكون أحد المواضيع التي ينوي ويتكوف مناقشتها مع الحية. ولا يزال الموعد الدقيق للقاء غير واضح حسب مصادر "نيويورك تايمز"، كما أن هناك احتمالا لتغيّر الخطط.
وقالت الصحيفة إن مثل هذا اللقاء يؤكد حفاظ إدارة ترامب على خط اتصال مباشر مع حماس، رغم تصنيف الولايات المتحدة للحركة منظمة إرهابية.
