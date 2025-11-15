نيويورك تايمز: ويتكوف يخطط لعقد لقاء مع الحية

08:33 ص

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصدرين مطلعين قولهما إن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يخطط لعقد لقاء مع القيادي في حركة حماس خليل الحية قريبا.





وأشار مصدر مطلع للصحيفة إلى أن وقف إطلاق النار في غزة سيكون أحد المواضيع التي ينوي ويتكوف مناقشتها مع الحية. ولا يزال الموعد الدقيق للقاء غير واضح حسب مصادر "نيويورك تايمز"، كما أن هناك احتمالا لتغيّر الخطط.



وقالت الصحيفة إن مثل هذا اللقاء يؤكد حفاظ إدارة ترامب على خط اتصال مباشر مع حماس، رغم تصنيف الولايات المتحدة للحركة منظمة إرهابية.