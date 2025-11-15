أبو عاقولة: تنظيم مليون بيان جمركي منذ بداية العام الحالي

12:17 م

الوكيل الإخباري- كشف نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، عن تنظيم مليون بيان جمركي من قبل الشركات العاملة بالقطاع بالمراكز الجمركية والحدودية منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم.





وقال، إن الرقم يعتبر غير مسبوق ويسجل لأول مرة في تاريخ المملكة، ما يشير لفاعلية النشاط الاقتصادي في البلاد الذي بدأ يأخذ مسارا تصاعديا منذ بداية 2025، مشيدا بالتسهيلات التي توفرها الجمارك الأردنية ومختلف الأجهزة الأمنية لتسريع وتيرة العمل بالمراكز الجمركية وإنجاز المعاملات بأقصى سرعة ممكنة.



وأضاف، بأن وصول عدد البيانات الجمركية التي نظمتها الشركات العاملة بالقطاع سواء أكانت للبضائع الصادرة أو الواردة أو الترانزيت إلى مليون بيان منذ بداية العام الحالي يعكس التطور الكبير في منظومة العمل الجمركي والتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص.



وأوضح، أن هذا الارتفاع غير المسبوق يأتي بفعل التسهيلات التي تقدمها مختلف الجهات الرسمية العاملة بالمراكز الجمركية سواء أكانت دائرة الجمارك أو مختلف الأجهزة الأمنية التي عملت جميعها على تسريع إجراءات التخليص وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية، ما أسهم في تعزيز كفاءة العمل في المراكز الجمركية.



وأشار إلى أن زيادة ساعات العمل في المراكز الجمركية وتطور الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل دائرة الجمارك، إضافة إلى تخفيض نسب استهداف البضائع خاصة بضائع الترانزيت، كلها عوامل أدت إلى تسريع إنجاز المعاملات الجمركية وتخفيف التكدس في المراكز والموانئ.