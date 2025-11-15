السبت 2025-11-15 12:27 م
 

مجلس الأمن يصوت الاثنين على مشروع القرار الأميركي بشأن خطة السلام في غزة

غزة
غزة
 
السبت، 15-11-2025 09:33 ص
الوكيل الإخباري-   يصوت مجلس الأمن الدولي الاثنين على مشروع قرار أميركي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية .اضافة اعلان


ودعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها من بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا ، مجلس الأمن إلى "الإسراع" بتبني مشروع القرار.

وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعا".

وأطلق الأميركيون رسميا الاسبوع الفائت مفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا حول نص يشكل متابعة لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحماس، وتأييدا لخطة ترامب.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

معبر جابر الحدودي مع سوريا

أخبار محلية أبو عاقولة: تنظيم مليون بيان جمركي منذ بداية العام الحالي

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يؤكد أهمية الاستفادة من تجربة الصندوق السيادي الإندونيسي (دانانتارا)

الوكيل الإخباري- قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان ، إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 564 دينارا والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 645 دينارا.

اقتصاد محلي بعد انخفاض أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت

اتحاد العمال: العقد الإلكتروني خطوة لمعالجة الاختلالات العمالية بالمدارس الخاصة

أخبار محلية اتحاد العمال: العقد الإلكتروني خطوة لمعالجة الاختلالات العمالية بالمدارس الخاصة

مشاهد لجريان المياه في الأودية والعبّارات بعد أمطار الخير - فيديو

أخبار محلية مشاهد لجريان المياه في الأودية والعبّارات بعد أمطار الخير - فيديو

وزير الاستثمار: فرص واعدة لشراكات اقتصادية بين الأردن وإندونيسيا

أخبار محلية وزير الاستثمار: فرص واعدة لشراكات اقتصادية بين الأردن وإندونيسيا

ترامب: سنجري اختبارات على أسلحة نووية مثل دول أخرى

عربي ودولي ترامب: سنجري اختبارات على أسلحة نووية مثل دول أخرى

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت



 
 





الأكثر مشاهدة