اتحاد العمال: العقد الإلكتروني خطوة لمعالجة الاختلالات العمالية بالمدارس الخاصة

وأوضح رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة المؤقتة للنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، خالد الفناطسة، في بيان، أن أتمتة العقد الموحد تمثل تحولاً نوعياً في تنظيم العلاقة بين العاملين وأصحاب المدارس الخاصة، وتضمن حقوق الطرفين، مشيراً في الوقت ذاته إلى ممارسات غير قانونية يعاني منها العاملون في القطاع، كغياب عقود العمل، والتلاعب بفترات الدوام، وعدم الالتزام بالأجور الحقيقية، والتهرب من الضمان الاجتماعي وغيرها.
وبيّن رئيس الاتحاد أن منصة العقد الموحد في التعليم الخاص مشروع وطني تم تطويره بالتوافق بين جميع الأطراف ذات العلاقة، من خلال لجنة فنية تضم كلا من: وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة، إلى جانب نقابة العاملين في التعليم الخاص، وبدعم من منظمة العمل الدولية، الأمر الذي يجعل من المنصة مشروعاً تشاركياً يحقق مصلحة العمال وأصحاب العمل.
وأضاف الفناطسة أن العقد الإلكتروني جاء بموجب اتفاقية جماعية موقعة بين نقابة العاملين في التعليم الخاص ونقابة أصحاب المدارس الخاصة، وهي اتفاقية قانونية ومودعة حسب الأصول، ونُشرت في الجريدة الرسمية، الأمر الذي يجعل أحكامها واجبة التنفيذ ومكتسبات عمالية ملزمة لا يمكن التراجع عنها أو المساس بها.
ولفت الفناطسة إلى أن اتحاد العمال كان منفتحاً على الحوار بشكل إيجابي مع نقابة أصحاب المدارس الخاصة خلال تطبيق العقد الإلكتروني في العام الدراسي الماضي، حيث تم الاستجابة لعدد من المطالب، أبرزها تعديل موعد بداية سريان العقد بما يراعي خصوصية عمل المدارس ويسهّل إجراءات التعيين.
