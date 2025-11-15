قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

-
سرايا القدس-كتيبة نابلس: فجرنا عبوة ناسفة في آلية عسكرية للاحتلال
فلسطين تناشد المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإدخال البيوت الجاهزة والخيام إلى غزة
مجلس الأمن يصوت الاثنين على مشروع القرار الأميركي بشأن خطة السلام في غزة
نيويورك تايمز: ويتكوف يخطط لعقد لقاء مع الحية
الاحتلال ينفذ اقتحامات جديدة بالضفة المحتلة
فلسطين ترحب ببيان واشنطن ودول عربية بشأن خطة إنهاء الصراع في غزة
نداءات استغاثة من مخيمات النزوح بغزة بعد غرق خيامهم بمياه الأمطار
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى