قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

01:33 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/753868 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- شن الجيش الإسرائيلي حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، اعتقل خلالها 15 فلسطينيا، عقب دهم منازل وتفتيشها وتحطيم محتويات بعضها. اضافة اعلان

