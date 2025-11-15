الجيش: إحباط محاولات تهريب مخدرات باستخدام طائرة مسيّرة وبالونات

وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.
كما أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر السبت على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها ثلاث محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع.
وجرى التعامل معها واسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بعد رصدها في مواقع مختلفة من قبل قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
