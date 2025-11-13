أمطار مصحوبة بالرعد .. والأرصاد تبعث رسالة هامة للمواطنين

وأوضح صبح لـ"الوكيل الإخباري" أنه يتوقع في الساعات القادمة هطول زخات متفرقة من المطر في بعض المناطق، خاصة الغربية من المملكة، وقد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد.
وأضاف أن زخات من المطر بدأت فعلياً بالهطول في مناطق غرب محافظة إربد، وأجزاء من محافظة الطفيلة، فيما يُتوقع أن تمتد تدريجياً لتشمل مناطق أخرى خلال ساعات المساء والليل.
وبيّن أن الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تثير الغبار أحياناً، خاصة في مناطق البادية، مما يؤدي إلى تدنٍ مؤقت في مدى الرؤية الأفقية.
وأشار صبح إلى أن إدارة الأرصاد الجوية تحذر من خطر تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، خصوصاً في غرب المملكة، ومن تدنّي مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والضباب ليلاً فوق المرتفعات الجبلية.
ودعا المواطنين إلى تجنّب أماكن تجمع المياه ومجاري السيول أثناء هطول الأمطار، والالتزام بإرشادات السلامة العامة الصادرة عن الجهات المعنية، كما نصح السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرقات المبتلة أو المغبرة.
وأكد أن كوادر الأرصاد تتابع تطورات الحالة الجوية أولاً بأول، داعياً الجميع إلى متابعة النشرات والتحذيرات الرسمية الصادرة عن الإدارة.
-
أخبار متعلقة
-
السير توجه رسائل نصية للسائقين.. ما الذي جاء فيها؟
-
مكافحة الأوبئة: الوضع طبيعي وننصح الأردنيين بمطعوم الإنفلونزا
-
الوطني للأوبئة: لا يمكن أن يعود كورونا ليكون وباءً من جديد في الأردن حتى لو انتشر
-
الربيحات: تصريح سلامي مسيء للعرسان ولجميع لاعبي المنتخب وعليه الاعتذار
-
مرصد الزلازل يكشف سبب الاهتزازات التي شعر بها سكان شمال الأردن
-
332 شكوى ضد منشآت خالفت الحد الأدنى للأجور منذ بداية العام
-
هل عاد "كورونا" الى الاردن ؟ مكافحة الأوبئة يحسم الجدل !
-
مدير مستشفى الحسين في عين الباشا: الطوارئ تستقبل 1000 مراجع يومياً بسبب الحساسية الموسمية