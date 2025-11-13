أمطار مصحوبة بالرعد .. والأرصاد تبعث رسالة هامة للمواطنين

06:02 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس قسم التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية أيمن صبح، أن حالة من عدم الاستقرار الجوي بدأت فعلياً بالدخول إلى أجواء المملكة الخميس، ترافقها كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وانخفاض على درجات الحرارة.





وأوضح صبح لـ"الوكيل الإخباري" أنه يتوقع في الساعات القادمة هطول زخات متفرقة من المطر في بعض المناطق، خاصة الغربية من المملكة، وقد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد.



وأضاف أن زخات من المطر بدأت فعلياً بالهطول في مناطق غرب محافظة إربد، وأجزاء من محافظة الطفيلة، فيما يُتوقع أن تمتد تدريجياً لتشمل مناطق أخرى خلال ساعات المساء والليل.



وبيّن أن الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تثير الغبار أحياناً، خاصة في مناطق البادية، مما يؤدي إلى تدنٍ مؤقت في مدى الرؤية الأفقية.



وأشار صبح إلى أن إدارة الأرصاد الجوية تحذر من خطر تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، خصوصاً في غرب المملكة، ومن تدنّي مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والضباب ليلاً فوق المرتفعات الجبلية.



ودعا المواطنين إلى تجنّب أماكن تجمع المياه ومجاري السيول أثناء هطول الأمطار، والالتزام بإرشادات السلامة العامة الصادرة عن الجهات المعنية، كما نصح السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرقات المبتلة أو المغبرة.



وأكد أن كوادر الأرصاد تتابع تطورات الحالة الجوية أولاً بأول، داعياً الجميع إلى متابعة النشرات والتحذيرات الرسمية الصادرة عن الإدارة.