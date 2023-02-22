أبو السمن يوجه بإيجاد حلول مرورية على طريق "نزول صافوط"

الوكيل الإخباري - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الأربعاء، واقع الخدمات المقدمة على طريق عمان - جرش في منطقة عين الباشا (نزول صافوط).

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ووجه أبو السمن المعنيين في الوزارة، خلال الجولة التي رافقه فيها النائب أحمد السراحنة، ورئيس بلدية عين الباشا جمال الفاعوري، وعضو مجلس محافظة البلقاء أسامة وريكات، باستكمال دراسة فتحات الالتفاف على طريق "نزول صافوط" خلال الفترة القريبة المقبلة، وإيجاد حلول مرورية تعزز عناصر السلامة العامة، وتسهم في الحد من الازدحامات المرورية؛ ليصار بعد ذلك تنفيذ الأعمال اللازمة بشكل فوري.



وبحسب بيان للوزارة، أشار أبو السمن إلى أنه تم تركيب مخففات سرعة (عاكسات ألمنيوم أرضية) على الطريق بالقرب من التحويلات، واتخاذ الإجراءات التي تعزز السلامة المرورية؛ لحين تنفيذ الحلول الدائمة.



وأكد أن الوزارة لن تتوانى بتنفيذ أي أعمال تعزز السلامة العامة على الطرق وتحد من الازدحامات، مشيرا إلى معالجة العديد من المواقع بحلول هندسية، ما ساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.