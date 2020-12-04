أبو هارون.. أردني ستيني تحدى الحجر وقصته تبكي الحجر - فيديو

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أنهكه التعب ، وقست عليه ملامح الزمن ، وشهدت ملامح وجهه ، على تعبه وإعيائه وضيــق حاله ، فعبث الفقر به ، وباتت الحجارة شاهدة عليه ، على وقع اشتياقه لأبنائه الخمسة ، الذي فرّقهم القدر ، لكون جيبه "خاوي على عروشــه " .



قصة أبو هارون ، قصة "عزّة نفس" أردنية ، بطلها رجل كهل يبلغ من العمر (64) عاما ، يعمل "عتّال حجارة " ، منذ 30 عاما ، ويحمل حجارة أوزانها تصل (300) كغ، أمام ضعف بنيته ، وأمام عدم قدرته على الإبصار جيدا ، وعمره الذي يشهد على ما قام به من اجل لقمة عيشه .



في محافظة معان ، جنوب الأردن ، في كهف يعيش هذا الرجل الفقير ، يعمل على مدار (12) ساعة يوميا ، مقابل (10) دنانير ، وقد لا يحصلها في شهر .



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ملامح قاسية

في مقطع الفيديو آخر الخبر ، يظهر أبو هارون ، بملابس رثة ، وحذاء مهترئ، وملامح قاسية ، يتحدث عن معاناته ، التي زادت نتيجة لبعد أبنائه الخمسة عنه ، حيث يعيشون عند "أخوالهم" ، نتيجة لعدم تمكّنه من توفير لقمة عيش لهم .



رجل كهل، يعمل وسط الركام ، دون أدنى مقومات السلامة العامة ، ودون توفير تأمين صحي ، حيث أوضح أنه قد سقط عليه حجرا ثقيلا أرغمته على ترك عمله لـ(3) أشهر ، إلا أن حاجته الماسة للمال دفعته للعودة إلى حمل الحجارة للكفّ عن السؤال ، وذلّه.



في الكهف ، ترى "إبريق شاي" ، ومدفأة حطب ، وفراش بالٍ ، وحجارة قاسية ، ورجل يفكر كيف سيمضي ما بقي له من العمر .



نداء عاجل للحكومة ، للنظر إلى هذا "المسن" الذي يجدر أن يتم تقديره ، وتكريمه ، فلم يتسول ، أو يقف على الشارع ، بل عمل بعرق جبينه ، ليكون "أيقونة الصبر " .

"أبو هارون" رجل تحدّى الحجارة ، وظروف الجو القاهرة ، واستل الصبر والإرادة للقمة عيش حلال كما أن صورته المشرقة في التضحية ستخلّد ما يقوم به ، كالنقش في الحجر .







